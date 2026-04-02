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Perda de poder familiar
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Justiça proíbe homem de conviver com filha que teve com enteada após estupro em Ijuí

Ministério Público argumentou que qualquer contato com a criança colocaria em risco a segurança, a saúde psicológica e o desenvolvimento dela

Alessandra Hoppen

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