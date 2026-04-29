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Júri de acusado de matar ex-companheira asfixiada começa com protestos no fórum de Erechim

Réu Claudemir Alves Figueiró, 51 anos, é julgado pelo feminicídio de Chaiane Patrícia Proença, ocorrido após descumprimento de medida protetiva

Alessandra Hoppen

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