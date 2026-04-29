Júri de acusado de matar ex-companheira asfixiada começa com protestos no fórum de Erechim

Claudemir Alves Figueiró é acusado de assassinar a ex-companheira. Emerson Carniel / Grupo RBS

Com faixas e cartazes em frente ao fórum de Erechim, no norte do RS, familiares e amigos de Chaiane Patrícia Proença pedem justiça pela jovem, vítima de feminicídio aos 25 anos em outubro de 2023. No banco dos réus, está Claudemir Alves Figueiró, 51 anos, acusado de assassinar a ex-companheira.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado teria invadido a casa da vítima e a estrangulado por não aceitar o fim do relacionamento.

O réu responde por feminicídio qualificado, com emprego de asfixia e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, há uma causa de aumento de pena pelo descumprimento de medida protetiva de urgência.

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— O que aconteceu com a vítima foi um contexto previamente anunciado. Foi o último capítulo de um ciclo muito perverso de posse e desprezo por parte do acusado — afirmou o promotor de Justiça Fabrício Gustavo Allegretti.

Chaiane havia solicitado medida protetiva de urgência em setembro de 2023, ao relatar às autoridades que pretendia se separar. Ela foi morta um mês depois. O acusado foi preso no mesmo dia, em um bar no bairro Jaboticabal. Segundo a Polícia Civil, ele estava com sangue nas mãos e marcas de arranhões no pescoço.

— Houve desrespeito em relação à medida protetiva que a vítima tinha em seu favor na época do crime. E uma coisa nós podemos confirmar: se na época houvesse o monitoramento do agressor por tornozeleira eletrônica, talvez não estaríamos diante de um feminicídio consumado — completou Allegretti.

Chaiane deixou três filhos — dois do relacionamento com o acusado e uma filha de outra relação. O casal havia mantido o relacionamento por cerca de cinco anos.

Procurada pela reportagem, a advogada de defesa do réu, Priscila Souza da Rosa, afirmou, em nota, que atuará "de forma empática e técnica, mas mostrando o contraponto desse lamentável desfecho".

Nota da defesa

"A defesa do acusado destaca que irá desempenhar seu papel com plenitude, de acordo com a prova dos autos.

Salientamos que o julgamento sequer ocorreria sem uma defesa técnica, logo, nosso objetivo é demonstrar que a versão pessoal apresentada pelo réu guarda consonância com elementos contidos no processo.

Destacamos que atuamos de forma empática e técnica, mas mostrando o contraponto desse lamentável desfecho."