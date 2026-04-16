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José Mello de Freitas destaca luta pela liberdade do comércio no Painel Personalidades

Convidado do evento da CDL de Passo Fundo, advogado compartilhou experiências marcantes dos 50 anos de carreira

Alessandra Hoppen

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