José Mello de Freitas destaca luta pela liberdade do comércio no Painel Personalidades

José Mello de Freitas é natural de Coxilha. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Nesta quinta-feira (16), o advogado José Mello de Freitas foi o convidado do Painel Personalidades da CDL de Passo Fundo. A tradicional reunião-almoço promovida pela entidade aconteceu no Clube Comercial, com a presença de empresários e lideranças regionais.

Na apresentação, o advogado contou sobre sua trajetória, desde a infância em Coxilha até se tornar referência jurídica na Região Norte. Sexto de sete irmãos e filho de tropeiro, Freitas relembrou a origem simples e a influência da família na construção dos valores.

— Vim de uma família muito humilde e aprendi desde cedo a brigar pelas minhas coisas, por aquilo que eu queria fazer, por estudar. E esse aprendizado envolve basicamente o trabalho que o empresariado faz pra sobreviver — afirmou.

Ao longo do painel, abordou também a atuação de mais de cinco décadas ao lado do empresariado de Passo Fundo e do norte do Estado. O sócio-fundador da Freitas Advogados destacou a participação em momentos importantes para o setor.

— Hoje as coisas são mais fáceis pela informática. Nós vivemos períodos muito difíceis, especialmente na luta pelo funcionamento do comércio, pela liberdade do funcionamento. E essa foi a luta principal que enfrentei ao longo do tempo, e que vencemos — ressaltou.