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Jornalista Cristina Ranzolin recebe título de cidadã honorária de Soledade

Âncora do Jornal do Almoço é natural da Capital, mas mantém relação próxima com a cidade onde nasceu sua mãe, Yara Ranzolin

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