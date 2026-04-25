Jornalista Cristina Ranzolin recebe título de cidadã honorária de Soledade

Cristina recebeu a honraria do prefeito e do presidente da Câmara de Soledade. Glauber Silveira Machado / Divulgação

A âncora do Jornal do Almoço da RBS TV Cristina Ranzolin foi homenageada em Soledade, no norte do RS, na noite de sexta-feira (24). A jornalista recebeu o título de cidadã honorária do município, que é a cidade natal de sua mãe, Yara Borges Ranzolin.

Natural de Porto Alegre, Cristina sempre destacou a forte relação de afeto que mantém com Soledade. Ao longo da carreira, ela esteve diversas vezes no município, onde chegou a ancorar o Jornal do Almoço localmente, relembrando com frequência as memórias da infância vividas durante férias e finais de semana passados na casa dos avós.

— Eu acho que as maiores lembranças estão aqui nessa terra. Tudo que eu vivi, todas as lembranças que eu tive são muito verdadeiras. Eu tenho um carinho muito grande por Soledade e agora estou com um compromisso ainda maior de ajudar essa cidade a seguir progredindo — afirmou a apresentadora.

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Na cerimônia, o vínculo foi oficializado com o título, proposto pelo vereador e presidente da Câmara, Edivaldo da Silva dos Santos, e aprovada por unanimidade pelos 11 vereadores. A honraria é concedida a pessoas que não nasceram na cidade, mas tem papel relevante à comunidade local.

— Hoje realmente foi um dia muito emocionante, muito feliz. A Cristina tem uma adoração por essa cidade desde criança. O meu avô, os bisavós da Cristina, devem estar muito felizes onde estiverem, porque realmente foi muito emocionante — disse Yara.