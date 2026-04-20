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Iniciativa oferece apoio a vítimas de crimes com cirurgias e atividades artísticas em Passo Fundo

Parcerias serão formalizadas no lançamento do programa que ocorre na próxima quarta-feira 

Alessandra Hoppen

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