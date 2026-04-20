Iniciativa oferece apoio a vítimas de crimes com cirurgias e atividades artísticas em Passo Fundo

Passo Fundo contará com uma iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) que ampliará o acolhimento às vítimas de crimes no município. Trata-se do programa Fênix, que, além de atendimento jurídico e psicológico, também oferecerá desde cirurgias plásticas reparadoras até atividades como yoga, artes e terapias.
— É uma rede de proteção às vítimas, com serviços na área de saúde física, mental, emocional e também atividades que auxiliam na superação de traumas. Nos crimes mais graves, além da informação e do acolhimento, é necessário trabalhar a reconstrução da vida, a superação de traumas — explica a promotora de Justiça Clarissa Ammélia Simões Machado, autora do programa.
Desenvolvido a partir do Espaço Bem-Me-Quer, estrutura do Ministério Público, o programa também prevê ações de acompanhamento jurídico e atividades voltadas a públicos específicos, como vítimas indígenas em conflitos territoriais e familiares de vítimas de homicídios ou suicídio.
— Conforme a necessidade de cada vítima, conseguimos acionar esses serviços para colaborar na recuperação emocional, física e psíquica — destaca Clarissa.
O diferencial está justamente na articulação com setores da sociedade. As parcerias serão formalizadas com a assinatura de 10 termos de cooperação, no lançamento que ocorre na próxima quarta-feira (22), na sede das Promotorias de Justiça de Passo Fundo.
Entidades que fazem parte
- Hospital de Clínicas de Passo Fundo (cirurgia plástica reparadora)
- Estúdio Revint Yoga e Escalada
- Academia Atrion Treinamento
- Amari Ateliê (aulas de desenho e artes)
- Instituição Psicanalítica Constructo
- Curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo (UPF)
- Instituições de Ensino Superior UPF, Anhanguera e Ideau (ajuizamento de ações)
- Justiça Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário Estadual (acolhimento de vítimas indígenas em conflitos territoriais)
- Secretarias Municipais de Saúde e de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo
- Página Meninas Protegidas, do Instagram (identificação e encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais)
Maioria das vítimas acolhidas são mulheres
O Fênix é uma continuidade do trabalho realizado pelo Espaço Bem-Me-Quer, inaugurado oficialmente em abril de 2025 em Passo Fundo. O local, no entanto, realiza atendimentos desde setembro de 2024.
Desde lá, cerca de 740 vítimas da região já foram acolhidas. Destas, 62% são mulheres. Segundo o MP, a maioria são mães de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica e intrafamiliar, como mães de dependentes químicos.
O local oferece escuta qualificada, orientação sobre investigações e processos, além de buscar reparação de danos – serviço ainda pouco comum no sistema de Justiça.
— Todo o sistema jurídico penal é muito mais voltado para os interesses dos investigados e dos réus. O espaço Bem-Me-Quer já se encarrega de informá-las sobre todo o andamento da investigação policial e do processo criminal. É um serviço que coloca a vítima no centro — ressalta a promotora.
A expectativa é ampliar gradualmente o atendimento, conforme a demanda e a adesão de novos parceiros. Os serviços serão, em muitos casos, ofertados de forma gratuita ou social.
A ideia é que, com o tempo, vítimas que se sintam acolhidas possam relatar suas experiências e incentivar outras a procurar o serviço — projeta a promotora.