Iniciativa oferece apoio a vítimas de crimes com cirurgias e atividades artísticas em Passo Fundo

Maioria das vítimas já atendidas pelo Espaço Bem-Me-Quer são mulheres. Duda Fortes / Agencia RBS

Passo Fundo contará com uma iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) que ampliará o acolhimento às vítimas de crimes no município. Trata-se do programa Fênix, que, além de atendimento jurídico e psicológico, também oferecerá desde cirurgias plásticas reparadoras até atividades como yoga, artes e terapias.

— É uma rede de proteção às vítimas, com serviços na área de saúde física, mental, emocional e também atividades que auxiliam na superação de traumas. Nos crimes mais graves, além da informação e do acolhimento, é necessário trabalhar a reconstrução da vida, a superação de traumas — explica a promotora de Justiça Clarissa Ammélia Simões Machado, autora do programa.

Desenvolvido a partir do Espaço Bem-Me-Quer, estrutura do Ministério Público, o programa também prevê ações de acompanhamento jurídico e atividades voltadas a públicos específicos, como vítimas indígenas em conflitos territoriais e familiares de vítimas de homicídios ou suicídio.

— Conforme a necessidade de cada vítima, conseguimos acionar esses serviços para colaborar na recuperação emocional, física e psíquica — destaca Clarissa.

O diferencial está justamente na articulação com setores da sociedade. As parcerias serão formalizadas com a assinatura de 10 termos de cooperação, no lançamento que ocorre na próxima quarta-feira (22), na sede das Promotorias de Justiça de Passo Fundo.

Entidades que fazem parte

Hospital de Clínicas de Passo Fundo (cirurgia plástica reparadora)

Estúdio Revint Yoga e Escalada

Academia Atrion Treinamento

Amari Ateliê (aulas de desenho e artes)

Instituição Psicanalítica Constructo

Curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo (UPF)

Instituições de Ensino Superior UPF, Anhanguera e Ideau (ajuizamento de ações)

Justiça Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário Estadual (acolhimento de vítimas indígenas em conflitos territoriais)

Secretarias Municipais de Saúde e de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo

Página Meninas Protegidas, do Instagram (identificação e encaminhamento de crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais)

Maioria das vítimas acolhidas são mulheres

Local foi inaugurado em abril de 2025. Ministério Público / Divulgação

O Fênix é uma continuidade do trabalho realizado pelo Espaço Bem-Me-Quer, inaugurado oficialmente em abril de 2025 em Passo Fundo. O local, no entanto, realiza atendimentos desde setembro de 2024.

Desde lá, cerca de 740 vítimas da região já foram acolhidas. Destas, 62% são mulheres. Segundo o MP, a maioria são mães de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica e intrafamiliar, como mães de dependentes químicos.

O local oferece escuta qualificada, orientação sobre investigações e processos, além de buscar reparação de danos – serviço ainda pouco comum no sistema de Justiça.

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— Todo o sistema jurídico penal é muito mais voltado para os interesses dos investigados e dos réus. O espaço Bem-Me-Quer já se encarrega de informá-las sobre todo o andamento da investigação policial e do processo criminal. É um serviço que coloca a vítima no centro — ressalta a promotora.

A expectativa é ampliar gradualmente o atendimento, conforme a demanda e a adesão de novos parceiros. Os serviços serão, em muitos casos, ofertados de forma gratuita ou social.