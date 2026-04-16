Indígenas descumprem ordem judicial e seguem com ocupação em ginásio escolar no norte do RS

Grupo montou barracas no espaço. Reprodução RBS TV / Divulgação

Um grupo de indígenas que ocupa há quase um mês um ginásio escolar em Charrua, no norte do RS, descumpriu uma ordem judicial de reintegração de posse para deixar o local. O prazo para desocupação se encerrou às 19h desta quarta-feira (15).

Com o descumprimento da medida, o problema permanece sem resolução, uma vez que somente a Justiça Federal e a Força Nacional poderiam atuar para retirar o grupo da área.

São cerca de cem indígenas que seguem na quadra compartilhada entre a Escola de Ensino Fundamental Carmelina Baseggio e a Escola de Educação Infantil Dentinho de Leite. A ocupação acarretou na suspensão das aulas nas instituições.

Os alunos têm realizado as atividades escolares de maneira remota. Não há previsão para retorno presencial.

O grupo está no local desde 18 de março, quando montou barracas e passou a residir no espaço depois de deixar a Terra Indígena do Ligeiro, área de 4,5 mil hectares em Charrua, por divergências com o cacique.