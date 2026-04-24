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Incêndio atinge secador de grãos de empresa, em Tapejara

Chamas começaram por volta das 21h40min de quinta-feira. Causas ainda estão sendo apuradas. Não há registro de feridos

Alessandra Hoppen

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