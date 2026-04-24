Incêndio atinge secador de grãos de empresa, em Tapejara

Foram utilizados dois caminhões de combate a incêndio e um caminhão plataforma. Tatiana Tramontina / Grupo RBS

Parte da estrutura de um secador de grãos da empresa Agrodanieli, em Tapejara, no norte do Estado, foi atingida por um incêndio de grandes proporções desde a noite de quinta-feira (23). A empresa fica localizada às margens da RS-463.

Conforme os bombeiros, o fogo começou ainda na noite de quinta-feira (23), por volta das 21h40min. Segundo a corporação, a ocorrência teve início na área do secador do silo.

Equipes de Tapejara e de municípios da região, incluindo Getúlio Vargas, foram mobilizadas para combater as chamas. Ao todo, foram utilizados dois caminhões de combate a incêndio e um caminhão plataforma para auxiliar na operação.

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