Incêndio atinge casa centenária da antiga Viação Férrea de Passo Fundo

Um incêndio atingiu a casa da antiga Viação Férrea de Passo Fundo por volta de 12h desta quinta-feira (30). Localizada na esquina do Parque da Gare, na Av. Sete de Setembro, a estrutura está abandonada e tem sido usada como abrigo por pessoas em situação de rua.

O fogo foi controlado pouco depois das 13h e ninguém ficou ferido. Segundo a Brigada Militar, há suspeita de incêndio criminoso, uma vez que duas pessoas foram presas na casa por roubo de celular durante a manhã.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado em um dos cômodos e se alastrado para o forro, o que causou a queda do telhado. O interior e arredores da casa acumulam lixo, roupas, papel e outros itens inflamáveis.