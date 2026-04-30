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Estrutura abandonada
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Incêndio atinge casa centenária da antiga Viação Férrea de Passo Fundo

Chamas foram controladas por volta de 13h desta quinta (30). Segundo a Brigada Militar, há suspeita de incêndio criminoso

Heloisa Gamero

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Rebecca Mistura

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