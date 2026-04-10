Incêndio atinge apartamento em Passo Fundo; duas pessoas precisaram de atendimento e cão foi resgatado

Um incêndio atingiu um apartamento no 18° andar de um prédio no bairro Cidade Nova, em Passo Fundo, no começo da tarde desta sexta-feira (10). O fogo começou por volta do meio-dia e foi controlado perto das 14h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido na ocorrência, mas duas pessoas precisaram de atendimento por inalação de fumaça.

Um cachorro estava no apartamento que pegou fogo, mas foi resgatado a tempo, sem ferimentos.

Os moradores do imóvel relataram suspeitar que um curto-circuito pode ter causado as chamas, mas as causas definitivas do incêndio só serão conhecidas após trabalho da perícia.

O prédio foi evacuado e os bombeiros trabalham no rescaldo. Ainda não há previsão de liberação para a volta dos moradores.