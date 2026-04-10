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Incêndio atinge apartamento em Passo Fundo; duas pessoas precisaram de atendimento e cão foi resgatado

Incêndio começou por volta das 12h desta sexta (10). Prédio foi evacuado e perícia deve apontar as causas do fogo

Heloisa Gamero

Repórter

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