Homem morre após ser atingido por poste no interior de Humaitá

Um homem morreu após ser atingido por um poste enquanto trabalhava no interior de Humaitá, município de 4,7 mil habitantes na Região Noroeste. Ele foi identificado como Izidoro Weschenfelder, 55 anos.
O acidente aconteceu por volta das 16h45min de quarta-feira (15), na localidade de Linha Pescador, onde o homem morava. Segundo a Polícia Civil, a vítima realizava a instalação de um poste de metal em sua residência quando a estrutura caiu e o atingiu na cabeça.
O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Brigada Militar foi acionada e realizou o isolamento da área.
Izidoro Weschenfelder está sendo velado no Salão Comunitário de Sanga Freitas de Humaitá nesta quinta-feira (16). O sepultamento deve ocorrer após as 16h30min, no Cemitério Comunitário de Sanga Freitas.