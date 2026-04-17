Galinhas são encontradas em situação de maus-tratos no norte do RS

Galos e galinhas foram encontrados em gaiolas superlotadas, feitas de arame. 3º Batalhão de Polícia Ambiental / Reprodução

Galinhas e galos foram encontrados em situação de maus-tratos na quinta-feira (16) em Trindade do Sul, no norte do Estado. A Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma propriedade e descobriram os animais confinados em pequenas gaiolas artesanais de arame.

Segundo a equipe do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, as aves estavam em condições de superlotação, apresentando postura corporal comprimida e sem cobertura contra chuva ou vento.

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Alguns animais não tinham acesso a água. 3º Batalhão de Polícia Ambiental / Reprodução