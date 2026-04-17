Galinhas são encontradas em situação de maus-tratos no norte do RS

Galinhas e galos foram encontrados em situação de maus-tratos na quinta-feira (16) em Trindade do Sul, no norte do Estado. A Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma propriedade e descobriram os animais confinados em pequenas gaiolas artesanais de arame.
Segundo a equipe do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, as aves estavam em condições de superlotação, apresentando postura corporal comprimida e sem cobertura contra chuva ou vento.
Foi constatada ainda a ausência de água. Alguns exemplares estavam com a espora, uma parte traseira das patas, cortadas. Um médico veterinário foi acionado e emitiu laudo técnico confirmando a ocorrência de maus-tratos.