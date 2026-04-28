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Peguem os casacos 🥶
Notícia

Frio de 4,6ºC marca o amanhecer em Passo Fundo; temperatura é a mais baixa do ano

Frio deve seguir até o fim de semana, quando a chuva chega e temperaturas vão variar entre 16°C e 22°C

Alessandra Hoppen

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