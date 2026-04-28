Frio de 4,6ºC marca o amanhecer em Passo Fundo; temperatura é a mais baixa do ano

Temperatura foi a mais baixa do ano. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Quem precisou levantar cedo em Passo Fundo nesta terça-feira (28) encarou temperaturas bem abaixo das registradas nos últimos dias. Com mínima de 4,6°C no amanhecer e geada fraca, conforme medição da Embrapa Trigo, o município registrou a temperatura mais baixa de 2026 até agora.

Em contraste com as temperaturas mais amenas da última semana, o cenário nas primeiras horas do dia foi típico de inverno. O jeito foi tirar mais peças do guarda-roupa, com casacos mais reforçados, tocas e, até mesmo luvas.

Para quem já está acostumado a acordar antes do sol, no entanto, a mudança no tempo não chegou a surpreender.

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— Todo dia acordo cedo e pra mim não tem problema nenhum. Eu acordo sempre 4h50min e trabalho há anos na praça, então já tô acostumado. Pra mim esse frio é bem normal, hoje já saí de casa, liguei o carro pra esquentar. Esses primeiros dias de frio o pessoal estranha mesmo, mas eu não estranhei — relata o servidor público Lisandro André Pottratz.

Outros sentiram um pouco mais a queda nas temperaturas, mas mantiveram os hábitos. Em pontos tradicionais, como praças e ruas do centro, o jeito foi tomar um sol e acompanhado de um bom café pra esquentar.

— Eu sempre acordo cedinho e venho pra praça tomar um cafezinho, ouvir uma música. Hoje foi mais frio que o normal, então tive que me agasalhar mais — conta o programador Felipe Alves.

Para quem trabalha nas ruas, o frio é parte da rotina e, em alguns casos, é até bem-vindo.

— Eu particularmente adoro o frio. A gente sempre começa a trabalhar cedinho, 6h ou 5h, ou até antes se tiver alguma corrida — diz o taxista Geneir Santos.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Climatempo, o frio deve continuar até o fim de semana, mas sem repetir a intensidade desta terça-feira. Na quarta (29), a mínima prevista é de 9°C, com máxima de 22°C.