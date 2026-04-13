Filhotes de jaguatirica são resgatados no norte do RS

Filhotes de jaguatirica encontrados no interior de Seberi apresentavam sinais de fraqueza. 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar / Divulgação

Dois filhotes de jaguatirica foram resgatados pela Brigada Militar (BM) no interior de Seberi, no norte do Estado. Os animais silvestres foram encontrados no último sábado (11) e estavam debilitados em uma vala próxima a uma lavoura, na zona rural do município.

Conforme a BM, um agricultor relatou que os filhotes apresentavam sinais de fraqueza e gritavam bastante. O morador decidiu deixar os animais no local por dois dias para aguardar o retorno da mãe dos bichinhos.

A fêmea não apareceu e então a equipe do 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar foi acionada para o resgate. Os policiais fizeram o recolhimento dos animais, que foram encaminhados para um centro de reabilitação de fauna silvestre.

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