Festival da criatividade tem mais de 30 atividades gratuitas em Passo Fundo; veja como participar

Pintura e desenho estão entre as ações para estimular a criatividade em Passo Fundo. Danielle Batezini / Divulgação

Passo Fundo, no norte do Estado, é uma das 45 cidades brasileiras que promovem o Dia Mundial da Criatividade. São 30 atividades gratuitas que começam nesta terça-feira (21) e seguem até quinta (23), envolvendo fotografia, jogos, oficinas de robótica e até culinária (veja abaixo).

Já na segunda edição na cidade, o tema deste ano é "Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto", consolidando a ideia de promover a inovação como ferramenta para a resolução de problemas sociais.

A iniciativa tem parceria com a Canva e tem o Instituto Aliança Empresarial como patrocinador e anfitrião do evento. O objetivo é estimular o desenvolvimento humano e fomentar a economia criativa.

Programação

A programação ocorre simultaneamente em cinco pontos estratégicos do município: Hub Aliança, Universidade de Passo Fundo (UPF), Atitus, Centro de Distribuição das Farmácias São João e Prisma Espaço Geek.

As atividades abrangem os três turnos e focam em áreas como inteligência artificial, inovação, carreira, esportes e impacto social. A inscrição deve ser feita pelo site oficial do evento.