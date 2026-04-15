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Festival da Criatividade Passo Fundo é lançado com inscrições para 40 oficinas gratuitas

Evento será realizado entre 21 e 23 de abril em cinco locais da cidade, com foco em tecnologia, negócios e desenvolvimento pessoal

Heloisa Gamero

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