Festival da Criatividade Passo Fundo é lançado com inscrições para 40 oficinas gratuitas

A segunda edição do Festival da Criatividade Passo Fundo, em comemoração ao Dia Mundial da Criatividade, ou World Creativity Day, foi lançada na noite desta terça-feira (14), no Hub Aliança.

O tema deste ano é "Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto", e oferece 40 oficinas gratuitas entre os dias 21 e 23 de abril. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial.

Segundo o diretor-geral do Instituto Aliança Empresarial, Fernando Juriati, o esperado é que mais de 2 mil pessoas circulem nas atividades do festival. O Instituto é patrocinador e anfitrião do evento.

— A ideia é que a gente tenha pessoas de diferentes níveis sociais participando para poder gerar criatividade dentro do seu contexto. A gente entende a importância da criatividade, porque tem um reflexo muito significativo na inovação — disse Juriati.

Para a líder local do Festival da Criatividade Passo Fundo, Manoela Peruzzo, o evento consolida o município como polo regional de inovação:

— Nós buscamos promover a colaboração intergeracional e consolidar a ideia de que a criatividade não é só um talento artístico, mas uma ferramenta fundamental de solução de problemas locais. Nós conseguimos colocar Passo Fundo no mapa global da criatividade.

O festival faz parte de uma mobilização global realizada em outras 45 cidades brasileiras e está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como educação de qualidade e redução de desigualdades.

Programação

A programação ocorre simultaneamente em cinco pontos estratégicos do município: Hub Aliança, Universidade de Passo Fundo (UPF), Atitus, Centro de Distribuição das Farmácias São João e Prisma Espaço Geek.