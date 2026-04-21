Feriado de Tiradentes tem baixo movimento na rodoviária de Passo Fundo

Na sexta-feira (17), o crescimento foi de 30% na venda de passagens. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Sem filas e com movimento próximo do habitual, o feriado de Tiradentes tem baixa movimentação de passageiros na Rodoviária de Passo Fundo, no norte do Estado. Conforme dados da direção, com o feriado caindo em uma terça-feira — sem a formação de um feriadão prolongado — o fluxo de viagens intermunicipais ficou abaixo do registrado em 2025.

Diferente do ano anterior, quando a data foi em uma segunda-feira, houve aumento significativo na procura. Na sexta-feira anterior ao feriado, o movimento chegou a ser 80% maior em relação à média diária. Já em 2026, na sexta-feira (17), o crescimento foi de 30% na venda de passagens, número considerado moderado.

Nesta segunda (20) e terça-feira (21), as vendas mantém a média diária, que é de 600 passagens conforme a rodoviária. Os destinos mais buscados também seguem o padrão dos dias normais, para cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Rosa e Santa Maria.

Passagens mais caras

Desde o dia 8 de abril, as passagens intermunicipais no Rio Grande do Sul ficaram 8,18% mais caras. Segundo a rodoviária, até o momento a mudança no valor não provocou impacto nas vendas, que se mantém conforme a normalidade.

O reajuste foi solicitado pela Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal e aprovado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).