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Feriado de Tiradentes tem baixo movimento na rodoviária de Passo Fundo

Movimento de passageiros mantém média diária e vendas não foram impactadas após reajuste de 8,18% nas passagens

Alessandra Hoppen

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