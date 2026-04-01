Estudantes seguem sem aulas duas semanas após ocupação de área por indígenas no norte do RS

Grupo de indígenas montou barracas na quadra de esportes utilizada pelas escolas. Reprodução RBS TV / Divulgação

Cerca de 180 estudantes de duas escolas municipais de Charrua, cidade de 2,7 mil habitantes no norte do RS, completaram nesta quarta-feira (1°) duas semanas sem aulas presenciais. O problema se arrasta desde 18 de março, quando um grupo de indígenas ocupou a quadra de esportes das instituições.

Por segurança, o município suspendeu as atividades e solicitou uma ordem de reintegração de posse. Mesmo com a determinação, os cerca de cem indígenas permanecem na quadra, compartilhada entre a Escola de Ensino Fundamental Carmelina Baseggio e da Escola de Educação Infantil Dentinho de Leite — a única da cidade que atende bebês e crianças pequenas.

O grupo montou barracas e passou a residir no espaço depois de deixar a Terra Indígena do Ligeiro, área de 4,5 mil hectares em Charrua, por divergências com o cacique.

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Conforme o líder Lairton Ferreira, o grupo foi forçado a sair por denunciar um desmatamento na área. Já o cacique, Marciano Palhano, afirmou que a expulsão ocorreu pelo descumprimento de regras internas.

Na terça-feira (31), famílias dos estudantes estiveram na prefeitura em busca de solução para o problema. O município informou que o caso está sob responsabilidade da Justiça Federal e que aguarda mediação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

— A prefeitura fez reuniões com o Estado e estamos tentando uma solução junto aos órgãos competentes, para que alguém determine o que deve ser feito — disse a secretária municipal de Planejamento, Andressa Soccol.