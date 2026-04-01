Geral

Em Charrua
Notícia

Estudantes seguem sem aulas duas semanas após ocupação de área por indígenas no norte do RS

Atividades estão suspensas em duas escolas municipais desde 18 de março. Prefeitura solicitou reintegração de posse, mas ordem não foi cumprida pelo grupo

Gherusa Cassol

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS