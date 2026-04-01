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Esgoto corre a céu aberto há três décadas em bairro de Erechim: “É imundície mesmo”

Problema na Rua Edi Antonio Todeschine preocupa moradores por risco estrutural e proliferação de pragas. Prefeitura informa que avaliará o local

Emerson Carniel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS