Esgoto corre a céu aberto há três décadas em bairro de Erechim: “É imundície mesmo”

Problema afesta moradores do bairro Espírito Santo. Emerson Carniel / Grupo RBS

É no fim da Rua Edi Antonio Todeschine, em Erechim, que fica uma vala onde o esgoto escorre a céu aberto. O problema já dura três décadas e, entre as principais reclamações dos moradores do bairro Espírito Santo, estão o mau cheiro e o surgimento de ratos e insetos.

— Sempre esteve assim. Muitos passaram por aqui e disseram que iriam achar uma forma de solucionar. A gente tem que lidar com cheiro forte, principalmente em dias de chuva. É muito desconfortante — relata Abraão Pappis.

No local existia uma tubulação, levada pela correnteza durante as chuvas em novembro do ano passado. Quando o encanamento ainda existia, a população fazia a passagem pelo local para encurtar o caminho até o comércio, ao invés de contornar todo o quarteirão.

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Além disso, a encosta está cedendo. Para evitar o desmoronamento, os moradores fizeram a escora com alguns pneus.

Para a aposentada Idalina Granja, a situação é um descaso com os moradores pelo tempo que está sem solução:

— A gente até se acostuma, mas as pessoas que vêm de fora sempre perguntam: "o que é isso? De onde vem esse mau cheiro?". Tem ratos, é imundície mesmo, uma vergonha.

Moradores pedem providências

O esgoto tem origem no centro da cidade. Os dejetos passam pela Rua Edi Antonio Todeschine no trecho sem canalização e escoam em direção ao bairro Cerâmica.

— Uma vez eles (prefeitura) queriam que pagássemos os tubos, mas nós não temos condições. Temos as nossas próprias contas para pagar. Trinta anos que moro aqui e até hoje não resolveram nada — comentou o motorista Lúcio Biazus.

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Os moradores já fizeram inúmeros protocolos e abaixo-assinados para tentar resolver a situação. Segundo eles, a Secretaria de Obras de Erechim teria verificado a situação e informado que o caso não teria solução.

— Fui lá, fiz o protocolo para eles virem em um mês olhar isso aqui. Passou o mês, não vieram e fui lá de volta. Embrabeceiram comigo, falaram um monte de coisa e que não seria possível fechar — contou a aposentada Jenny Correa Pappis.