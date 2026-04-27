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Escadaria da Rua Independência terá novo formato e trecho com jardim de chuva; veja projeto

Reconstrução da estrutura é orçada em pouco mais de R$ 1 milhão e prevê novo sistema de drenagem para escoamento da chuva

Heloisa Gamero

Repórter

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