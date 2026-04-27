Escadaria da Rua Independência terá novo formato e trecho com jardim de chuva; veja projeto

Expectativa é de que as obras comecem ainda no primeiro semestre. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A nova escadaria da Rua Independência, no centro de Passo Fundo, deixará de ter estrutura arredondada para seguir uma formatação mais tradicional, em linha reta. A reforma será executada pela empresa vencedora da concorrência pública encerrada na última quinta-feira (23).

O projeto arquitetônico (veja abaixo) prevê área verde, corrimão com guarda-corpo, três lances de escada reta e um "jardim de chuva" — técnica que reduz o volume e a velocidade da água que escorre para sarjetas, aliviando o sistema de drenagem urbano.

Conforme a secretaria de Planejamento, o projeto inclui ainda a implantação de uma nova rede de drenagem entre as ruas conectadas pela escada. Além disso, a nova estrutura terá guia lateral para apoio e transporte de bicicletas e instalação de piso tátil.

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Orçada em pouco mais de R$ 1 milhão, a obra inicia a partir da assinatura da ordem de serviço entre a empresa licitada e o Executivo, etapa que ainda não tem data definida. A previsão é que os trabalhos comecem ainda no primeiro semestre deste ano.

Estrutura interditada

A escadaria da Rua Independência está interditada desde janeiro de 2025, após a identificação de problemas estruturais. Antes disso, o espaço já havia sido bloqueado de forma preventiva, em dezembro de 2024, quando foram identificadas rachaduras que indicavam risco de comprometimento da estrutura.

Construída por volta da década de 1940, a escadaria é um dos acessos tradicionais da região central de Passo Fundo, conectando a Rua Independência com a Av. Sete de Setembro. O espaço é utilizado diariamente por pedestres para acessar as duas vias.