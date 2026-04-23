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"Eles mesmos optam por não usar o celular": grupos de escoteiros conectam crianças e adolescentes à natureza

Passo Fundo conta com três grupos dedicados à prática, existente há mais de um século. Atividades trazem diferentes desafios físicos e educativos

Guilherme Canal

Repórter

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