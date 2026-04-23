"Eles mesmos optam por não usar o celular": grupos de escoteiros conectam crianças e adolescentes à natureza

Grupo Escoteiro Guaranis atua há 97 anos no município. RBSTV / Reprodução

Celebrado nesta quinta‑feira (23), o Dia do Escoteiro chama atenção para um movimento presente em todo o Rio Grande do Sul e que reúne mais de 15 mil jovens. Atualmente são cerca de 200 grupos em funcionamento, espalhados por diferentes regiões do território gaúcho.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, três grupos mantêm atividades regulares. Um deles é o Grupo Escoteiro Guaranis, que atua há 97 anos no município e reúne crianças e jovens em ações semanais voltadas ao aprendizado prático, à convivência em grupo e ao contato com a natureza.

Ao longo do ano, o grupo promove encontros, acampamentos e desafios ao ar livre. A proposta segue o princípio do escotismo, criado há mais de um século, baseado no método do "aprender fazendo".

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— A gente aprende bastante coisa, como montar barraca e fazer fogueira, coisas que não aprendemos em casa nem na escola — relatou Rosa Maglia, de 10 anos.

Aprendizado na prática

As atividades desenvolvidas pelo grupo envolvem diferentes desafios físicos e educativos, sempre realizados em equipe. Entre as práticas estão montagem de barracas, preparo de alimentos na fogueira, jogos e desafios colaborativos, canoagem, rapel, travessias por corda e circuitos de obstáculos.

Os jovens mais velhos também assumem responsabilidades na organização do acampamento, como forma de desenvolver autonomia e senso de responsabilidade.

RBSTV / Reprodução

— Foi o meu primeiro acampamento. Sempre sonhei em aprender mais sobre a natureza, que é uma paixão minha — contou Bernardo Rocha de Moura, oito anos, que viveu o primeiro acampamento escoteiro.

O escotismo é organizado em quatro ramos, conforme a faixa etária:

Lobinhos: de 6 a 10 anos

Escoteiros: de 11 a 15 anos

Sêniores: de 15 a 18 anos

Pioneiros: de 19 a 22 anos.

Convivência sem telas

Segundo o coordenador da atividade, Marcus Vinícius Maglia, o afastamento do celular ocorre de forma espontânea durante os encontros.

— Aqui eles não usam celular. A gente nem proíbe. Eles mesmos optam por não usar, e isso é o que todos nós pais queremos no dia a dia: que fiquem longe das telas — afirmou.

Para quem tem interesse em conhecer o movimento ou participar das atividades, Passo Fundo conta atualmente com três grupos escoteiros em funcionamento. Confira:

Escotismo é organizado em quatro ramos. RBSTV / Reprodução

Grupo Escoteiro Guaranis

Sede : Praça Antonino Xavier, em frente ao Hospital de Clínicas (HC)

: Praça Antonino Xavier, em frente ao Hospital de Clínicas (HC) Encontros : sábados

: sábados Contato : (54) 99180‑2121

: (54) 99180‑2121 Redes sociais: @geguaranis121

Grupo Escoteiro Passo do Guaraé

Sede : Travessa André da Rocha, 235, Boqueirão, Passo Fundo

: Travessa André da Rocha, 235, Boqueirão, Passo Fundo Encontros : sábados

: sábados Contato : (54) 99980‑2131

: (54) 99980‑2131 Redes sociais: @passodoguarae

Grupo Escoteiro Maragatos