Do celular ao telescópio: astrônomo dá dicas simples para começar a explorar o céu

Hobby de infância se transformou no Observatório Astronômico Araucária. Vitor José/Observatório Astronômico Araucária / Divulgação

Nesta quarta-feira (8), é celebrado o Dia Mundial da Astronomia, data que convida os curiosos a olharem para o céu e descobrirem a vastidão do universo.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, o que começou como um hobby de infância para Vitor José, 27 anos, se transformou no Observatório Astronômico Araucária. Pioneiro na cidade, hoje integra a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) e colabora com bancos de dados mundiais.

— Sempre gostei de observar o céu desde criança, mas tudo mudou na escola, quando tive a oportunidade de observar o céu com um telescópio. Depois da primeira observação, fiquei fascinado pelo assunto e não parei mais — relembra.

Para quem deseja embarcar nessa jornada científica, o astrônomo amador destaca que não é necessário um investimento alto. A câmera do próprio celular pode ser um ponto de partida.

— Podemos utilizar o modo Pro, onde é possível configurar exposições mais longas, permitindo que o sensor capture mais luz. Assim, é possível registrar a Via Láctea e conjunções de planetas com a Lua — explica Vitor José.

Além disso, também é possível acoplar o celular a um telescópio de pequeno porte e, assim, também registrar planetas e estrelas.

Com a ajuda do astrônomo, GZH Passo Fundo reuniu algumas dicas para quem quer começar a explorar os mistérios do cosmos. Confira a seguir.

1. Kit básico para iniciantes

Embora o telescópio seja o item mais conhecido, Vitor José sugere outros instrumentos que podem ser igualmente eficazes para quem está começando:

Binóculos: um modelo 10 x 50 mm já permite observar a Lua em detalhes, conjunções planetárias e até cometas;

um modelo já permite observar a Lua em detalhes, conjunções planetárias e até cometas; Tripé: um suporte robusto é indispensável para evitar tremores, tanto para o telescópio quanto para câmeras fotográficas;

um suporte robusto é indispensável para evitar tremores, tanto para o telescópio quanto para câmeras fotográficas; Câmera: a câmera fotográfica também é um item essencial para observação e registros da Via Láctea, cometas e conjunções planetárias;

a câmera fotográfica também é um item essencial para observação e registros da Via Láctea, cometas e conjunções planetárias; Telescópio: modelos de pequeno porte garantem registros incríveis das crateras lunares e de planetas.

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2. Astrofotografia com o celular

Além das câmeras profissionais, os smartphones modernos permitem observar os astros utilizando o "Modo Pro". O fundador do Observatório Araucária ensina como configurar:

— Coloque o tempo de exposição o maior possível, ajuste o foco para o infinito (ou símbolo da montanha), aumente o ISO ao máximo e utilize um timer de três segundos.

Outra dica é fixar o celular em um tripé, ou deixá-lo bem apoiado, e apontar para o céu em um local escuro.

3. Onde e quando observar

Registro feito pelo astrônomo amador em Passo Fundo. Observatório Astronômico Araucária / Divulgação

A poluição luminosa das cidades é a principal inimiga da astronomia. Por isso, os melhores locais são os mais escuros e afastados dos centros urbanos.

— Para observar a Via Láctea, é importante conferir o calendário lunar: as melhores condições ocorrem em noites mais escuras, com lua minguante ou lua nova — adiciona Vitor José.

O astrônomo indica aplicativos gratuitos como Stellarium e Star Walk que podem ajudar na localização dos astros e a identificar constelações e planetas em tempo real.

4. Principais cuidados

O astrônomo de Passo Fundo também faz uma ressalva: nunca apontar telescópios, câmeras ou binóculos diretamente para o Sol.

Ele alerta que a luz solar concentrada por esses instrumentos pode causar danos à visão e queimar os sensores dos aparelhos. Por isso, a observação do Sol só deve ocorrer com o uso de filtros adequados.

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