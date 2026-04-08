Geral

Dia Mundial da Astronomia
Notícia

Do celular ao telescópio: astrônomo dá dicas simples para começar a explorar o céu

Fundador do Observatório Araucária de Passo Fundo explica que, com binóculo e aplicativos gratuitos, é possível observar o universo sem alto investimento

Kimberlly Kappenberg

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS