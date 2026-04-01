Descarte irregular de esgoto pode ter causado mortandade de peixes em Passo Fundo

Caso mobiliza as autoridades desde o último domingo (29). 3º Batalhão de Polícia Ambiental / Reprodução

A investigação sobre a mortandade de peixes no Arroio Pinheiro Torto, em Passo Fundo, teve um avanço na tarde de terça-feira (31). O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (3º BPAmb/BM) localizou um ponto de descarte irregular de efluentes de esgoto que pode ser a origem da contaminação.

O flagrante aconteceu na Rua Santo André, no bairro Valinhos. Segundo os policiais, havia marcas recentes de circulação de veículos pesados e um forte odor de resíduos orgânicos, características típicas de acesso de caminhões do tipo limpa-fossa.

A equipe também constatou que cascalhos foram jogados sobre o material descartado, em uma manobra para tentar mascarar o crime ambiental.

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Especificamente no local, foi registrada uma grande quantidade de peixes mortos, reforçando os indícios de que a ação humana direta causou o desastre ecológico.

Relembre

O caso mobiliza as autoridades desde o último domingo (29), quando moradores denunciaram a presença de animais mortos na água.

Na segunda-feira (30), uma equipe do 3º BPAmb realizou uma varredura de mais de um quilômetro a partir da ponte de São Miguel. Embora diversos peixes sem vida tenham sido encontrados, os agentes não haviam localizado fontes evidentes de poluição.

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