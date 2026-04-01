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Descarte irregular de esgoto pode ter causado mortandade de peixes em Passo Fundo

Policiais encontraram marcas de caminhão limpa-fossa e tentativa de ocultar poluição com cascalho no bairro Valinhos

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