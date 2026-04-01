Descarte irregular de esgoto pode ter causado mortandade de peixes em Passo Fundo

A investigação sobre a mortandade de peixes no Arroio Pinheiro Torto, em Passo Fundo, teve um avanço na tarde de terça-feira (31). O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (3º BPAmb/BM) localizou um ponto de descarte irregular de efluentes de esgoto que pode ser a origem da contaminação.
O flagrante aconteceu na Rua Santo André, no bairro Valinhos. Segundo os policiais, havia marcas recentes de circulação de veículos pesados e um forte odor de resíduos orgânicos, características típicas de acesso de caminhões do tipo limpa-fossa.
A equipe também constatou que cascalhos foram jogados sobre o material descartado, em uma manobra para tentar mascarar o crime ambiental.
Especificamente no local, foi registrada uma grande quantidade de peixes mortos, reforçando os indícios de que a ação humana direta causou o desastre ecológico.
Relembre
O caso mobiliza as autoridades desde o último domingo (29), quando moradores denunciaram a presença de animais mortos na água.
Na segunda-feira (30), uma equipe do 3º BPAmb realizou uma varredura de mais de um quilômetro a partir da ponte de São Miguel. Embora diversos peixes sem vida tenham sido encontrados, os agentes não haviam localizado fontes evidentes de poluição.
Foi registrado um boletim de ocorrência e as investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo descarte. Amostras da água e carcaças de peixes já foram coletadas e enviadas para análise técnica da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que deve apontar a causa exata da contaminação.