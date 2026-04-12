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Tempo severo
Notícia

Inmet emite alerta de chuva intensa, vento de até 100 km/h e queda de granizo no RS

Municípios chegaram a registrar 48 milímetros de chuva acumulada durante a madrugada

Heloisa Gamero

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