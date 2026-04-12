Inmet emite alerta de chuva intensa, vento de até 100 km/h e queda de granizo no RS

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para a região na madrugada deste domingo (12). IMNET / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que indica perigo de tempestade no Rio Grande do Sul, neste domingo (12).

São esperados até 60 milímetros de chuva acumulada por hora, ventos que podem chegar a 100km/h, e queda de granizo.

A Defesa Civil também comunicou sobre chuvas intensas e raios ao longo do dia.

Região Norte já registra chuva

Durante a madrugada, Passo Fundo registrou 25 milímetros de água acumulada, Ibirapuitã chegou aos 34, e, em Espumoso, choveu 48 milímetros.

Apesar do montante, segundo a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, nenhuma ocorrência referente ao tempo severo foi registrada nas últimas horas.

Instruções

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Os órgãos orientam que:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores ;

; Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia , se possível;

, se possível; Em casos de raio, evite áreas abertas ;

; Não atravesse áreas alagadas , mesmo dentro de veículos; e

, mesmo dentro de veículos; e Abrigue animais domésticos.