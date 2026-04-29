Defesa abandona sessão e júri de acusado por feminicídio é encerrado em Erechim

Claudemir está preso desde a época do crime. RBS TV / Reprodução

O julgamento do réu Claudemir Alves Figueiró, 51 anos, acusado de assassinar a ex-companheira, foi encerrado por volta de 11h30min, poucas horas depois do início nesta quarta-feira (29), em Erechim.

O motivo para o cancelamento da sessão foi o abandono do plenário por parte dos advogados do réu. A defesa alegou manifestação de emoção por parte dos jurados durante depoimento de testemunhas. O conselho de sentença foi dissolvido e o julgamento será remarcado.

— Infelizmente tivemos uma decisão excepcional porque três juradas choraram, manifestando emoção, o que viola a incomunicabilidade do julgamento e prejudica a plenitude de defesa que nos é obrigatória — afirmou a advogada Priscila Souza da Rosa.

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Chaiane Patrícia Proença, 25 anos, foi morta em 2023 pelo ex-companheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado teria invadido a casa da vítima e a estrangulado por não aceitar o fim do relacionamento.

Chaiane Patrícia Proença, 25 anos, foi morta em 2023 pelo ex-companheiro MPRS / Divulgação