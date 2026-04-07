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De quem é a preferência na ciclovia? Entenda os desafios dos ciclistas em Passo Fundo

Com 37,5 quilômetros, malha cicloviária recebe elogios após reformas, mas falta de sinalização clara gera insegurança em cruzamentos

Eduarda Costa

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