De quem é a preferência na ciclovia? Entenda os desafios dos ciclistas em Passo Fundo

Sinalização demarca espaço destinado para as bicicletas em Passo Fundo. Eduarda Costa / Agencia RBS

Com mais 37,5 quilômetros, a malha cicloviária de Passo Fundo está distribuída em regiões estratégicas da cidade, sendo utilizadas por quem busca uma atividade física ou usa a bicicleta como meio de transporte. Os usuários elogiam a estrutura, que passou por reformas recentes, mas apontam ajustes na segurança para melhorar a convivência com motoristas.

GZH Passo Fundo esteve na Avenida Brasil (nos bairros Boqueirão, Centro e Petrópolis) e na Avenida Presidente Vargas (bairros São Cristóvão e Lucas Araújo) ouvindo ciclistas que utilizam ciclovias e ciclofaixas no dia a dia. A ausência de sinalização mais clara nos cruzamentos aparece como o principal desafio.

Na Presidente Vargas, há pontos reformados e entregues à população, enquanto outros ainda devem passar por intervenções da prefeitura neste ano. No trecho do bairro São Cristóvão, a ciclovia apresenta pintura nova, sinalização visível e divisão bem definida entre as pistas para ciclistas e pedestres.

Ainda assim, usuários relatam dificuldades em locais onde a via é interrompida por cruzamentos, especialmente nas proximidades do Estádio Vermelhão da Serra e na saída para a RS-324. Para o mecânico Alcides de Souza, o principal problema está na falta de uma definição de preferência:

— Precisa ficar mais claro de quem é a preferencial, se é do ciclista ou do motorista. A gente nunca sabe se o carro vai respeitar a ciclovia ou não, e somos nós que temos que ter a atenção para não sermos atingidos. É o único ponto, de resto está tudo certo.

Na mesma avenida, nas proximidades do Instituto Estadual Cecy Leite Costa, o cenário é diferente: o trecho apresenta desgaste na pintura e falta de manutenção. Em alguns pontos, a ausência dos tachões que delimitavam o espaço faz com que ciclistas precisem dividir a pista com os carros.

— Aquele trecho ali é o pior porque a ciclovia não está no canteiro e a gente precisa tomar mais cuidado. Falta tanto sinalização para quem anda de bicicleta, como para os carros. Como moro ali perto, sempre acabo saindo da avenida ali porque é mais seguro — aponta o ciclista Ronaldo Moura.

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Já na Avenida Brasil, nos trechos que passam pelos bairros Petrópolis, Centro e Boqueirão, a estrutura tem boa pintura e calçamento. Ainda assim, no Boqueirão, os ciclistas também relataram insegurança nos cruzamentos, novamente relacionada ao comportamento dos motoristas.

— Uso quase diariamente e prefiro andar pela manhã, bem cedo, porque tem menos trânsito. A tarde já fica mais intenso e é preciso parar a cada esquina, olhar e então atravessar. Isso “mata” o ritmo da pedalada — comenta o empresário Eduardo Pacheco.

Quando a preferência é do ciclista

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a preferência é do ciclista nos pontos em que há ciclovias e ciclofaixas, sendo dever do motorista reduzir a velocidade e garantir uma travessia segura.

Já nos pontos onde a malha cicloviária é "atravessada" pela via, quando há uma interrupção, a preferência é dos carros.

— Na preferência de passagem em cruzamentos cortados por ciclovia, por uma questão de segurança do ciclista, optamos por "parar" a ciclovia e, consequentemente, a preferência é do veículo que está sob o cruzamento. Mesmo assim, orientamos o condutor a manter a atenção nestes locais, sinalizados com ciclovia — explica o secretário de Segurança Pública e Transportes, Tadeu Trindade.

Questionado sobre a sinalização desses pontos, o secretário informou ser necessária uma vistoria técnica para repor placas e, ainda, disse que avalia medidas que podem qualificar a sinalização, como reforço da sinalização horizontal, ampliação da sinalização vertical e colocação de dispositivos para redução de velocidade.

Onde estão as ciclovias de Passo Fundo