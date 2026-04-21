Corpo é encontrado no Rio Uruguai em Iraí, no norte do RS

Um cadáver foi localizado no início da tarde de segunda-feira (20) no Rio Uruguai, na divisa entre os municípios de Iraí, no norte do Rio Grande do Sul, e Palmitos (SC). A ocorrência foi por volta das 14h30min na localidade de Linha Cascalho.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Palmitos, o cadáver foi avistado por pescadores, que acionaram as equipes de resgate. A retirada do corpo da água contou com o apoio das embarcações utilizadas pelos pescadores, além da atuação da Brigada Militar e dos bombeiros.
Ainda conforme a corporação, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição e, pelas características observadas, há indícios de que estivesse na água havia cerca de dois dias.
Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Chapecó para necropsia e identificação. Até o momento, a vítima não foi identificada.
As circunstâncias do caso serão investigadas.