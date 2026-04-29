Com 37 mil metros quadrados, Ginásio Teixeirinha segue sem uso um ano após retornar à prefeitura de Passo Fundo

Mais de um ano após ser devolvido ao poder público de Passo Fundo, o Ginásio Teixeirinha segue ocioso, sem destinação de uso ou melhorias na estrutura. Com 37 mil metros quadrados, o espaço fica na Estrada Perimetral Sul, no bairro Boqueirão.

O objetivo do local, inaugurado em 2004, era ser palco de grandes eventos esportivos, fato que não se confirmou. O ginásio pertenceu ao Sport Clube Gaúcho e sediou apenas dois jogos de vôlei durante sua história.

Visitado pela reportagem em abril, o local, planejado para receber até 10 mil pessoas, encontra-se em situação de abandono. Cadeiras, traves e outros aparelhos quebrados são armazenados no ginásio. Além disso, a estrutura carece de manutenção.

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— Estamos trabalhando juntamente com a Secretaria de Planejamento na análise de necessidades e pré-orçamentos. Temos, sim, um plano para reativação do Ginásio, mas ainda nada de concreto — disse o secretário municipal de Esportes, Gilberto Bellaver.

O ginásio sofreu com problemas estruturais e foi interditado algumas vezes. Em 2013, a utilização foi proibida por problemas no piso da quadra e palco com infiltrações e irregularidades.

Histórico

Atualmente espaço encontra-se completamente abandonado. Heloisa Gamero / Agência RBS

O espaço permaneceu cedido ao Sport Clube Gaúcho por um período de 10 anos, após edital de concessão publicado em 2013. O Alviverde apresentou uma proposta para assumir, pois a sua nova arena estava sendo construída no mesmo terreno. A ideia era usá-lo como parte de um complexo.

Em janeiro de 2015, o prefeito entregou as chaves do ginásio para o clube, que acabou não pondo em prática o que estava planejado. O Ginásio chegou a sediar shows, o mais recente foi uma apresentação de patinação no gelo que ocorreu em 2019.

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