Geral

Abandono
Notícia

Com 37 mil metros quadrados, Ginásio Teixeirinha segue sem uso um ano após retornar à prefeitura de Passo Fundo

Espaço pertenceu ao Sport Clube Gaúcho e sediou apenas dois jogos esportivos durante mais de 20 anos

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS