Chegada de frente fria mobiliza campanhas de doação de agasalhos em Passo Fundo

Com a mudança no clima, a procura por roupas de inverno tem aumento no município. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A chegada da primeira frente fria do ano no RS começa a mudar a rotina em Passo Fundo. A expectativa é de temperaturas mais baixas a partir desta terça-feira (28), o que acende alerta para a necessidade de agasalhos.

A massa de ar frio que passa pelo Rio Grande do Sul segue nos próximos dias, até quarta-feira (29). Segundo a Defesa Civil do Estado, as mínimas variam entre 1°C e 8°C e há possibilidade de geada na região Norte.

Com a mudança no clima, a procura por roupas de inverno tem aumento no município. Na ONG Amor, a demanda acompanha a queda nas temperaturas.

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— Há um aumento significativo na procura por agasalhos com a queda das temperaturas — afirma Monique de Oliveira, diretora executiva da instituição.

Atualmente, a entidade atende mais de 1,1 mil famílias cadastradas, incluindo crianças, adolescentes, gestantes e idosos, que dependem das doações para enfrentar o inverno.

Além da ONG Amor, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Passo Fundo (CACC) também recebe doações de roupas, que são destinadas ao brechó solidário da entidade. Os itens arrecadados são comercializados e a renda é revertida para a manutenção das atividades de apoio a pacientes.

O que doar e onde entregar

A entidade reforça a importância da participação da comunidade para manter e ampliar as ações solidárias no município. Ong Amor / Divulgação

Entre os itens mais necessários estão agasalhos em bom estado, cobertores, roupas de inverno e calçados fechados. A orientação é priorizar peças adequadas ao frio e em condições de uso.

— As doações são fundamentais para garantir dignidade a quem enfrenta o frio em condições difíceis — destaca Monique.

As contribuições podem ser feitas na sede da ONG Amor, na Rua Dona Eliza, 130, Vila Fátima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Os itens passam por triagem antes de serem distribuídos às famílias atendidas.

No CACC, as doações podem ser entregues na sede da Liga, junto ao brechó da Liga, na Rua 10 de Abril, 205. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, com exceção das sextas-feiras, quando o horário se estende até as 16h30.