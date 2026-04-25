Caminhão que tombou no rio Turvo estava carregado com produtos químicos 

O caminhão baú que tombou no leito do Rio Turvo, em ponte que liga os municípios de Almirante Tamandaré do Sul e Coqueiros do Sul, na sexta-feira (24), estava carregado com produtos químicos e alimentícios.

De acordo com o 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb BM), os policiais militares encontraram vinhos, sucos, temperos culinários, papéis, alimentos, ração animal, produtos de limpeza, 400 litros de solvente, e latas de tinta acrílica na água.

"Dois tambores com capacidade de 200 litros de produto químico romperam, ocasionando vazamento de solvente no leito do rio. O impacto também provocou a abertura de diversas latas de tinta, com consequente derramamento do conteúdo", informou o batalhão em nota.

A empresa responsável pelo transporte não apresentou a nota fiscal dos produtos, o que dificultou a conferência e a identificação completa da carga.

Além da abertura de um boletim de ocorrência, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) foi comunicada para avaliar os impactos ambientais decorrentes do vazamento.

Relembre o acidente

O caminhão perdeu o controle na ponte que fica nas proximidades do acesso 9155, quilômetro 4,5 da rodovia BR-386. O veículo tombou e caiu no leito do Rio Turvo.

O motorista e o passageiro sofreram ferimentos leves, receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Carazinho.