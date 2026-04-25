Geral

Norte do RS
Notícia

Caminhão que tombou no rio Turvo estava carregado com produtos químicos 

Veículo caiu em um trecho que liga Almirante Tamandaré do Sul e Coqueiros do Sul. Cerca de 400 litros de solvente vazaram no leito do rio

Heloisa Gamero

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