Bebê engasgado é salvo por bombeiro no norte do RS; veja vídeo

Bombeiros do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) salvaram um bebê de 10 meses que chegou com as vias aéreas obstruídas ao quartel da corporação na noite de sexta-feira (10), em Casca, no norte do Estado.

Segundo a corporação, a família chegou ao local por volta das 23h40min em busca de socorro, ao perceber que a criança estava engasgada e não conseguia respirar.

O atendimento foi feito pelo bombeiro José Carlos Marques Lopes, que realizou a manobra de Heimlich, técnica de desengasgo realizada por meio de compressões abdominais para restabelecer a respiração do bebê. O momento foi registrado por câmera de segurança (assista ao vídeo acima).

Bebê de 10 meses foi encaminhado para atendimento médico e passa bem.; Câmeras de monitoramento / Divulgação

Segundo a família, a criança teria se engasgado quando tomava leite. Após o salvamento, o bebê foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Beneficente Santa Lúcia, de Casca, para avaliação médica.

Conforme os socorristas, o bebê passa bem e não teve sequelas.

Como fazer a manobra de Heimlich em bebês