Bebê engasgado é salvo por bombeiro no norte do RS; veja vídeo

Bombeiros do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) salvaram um bebê de 10 meses que chegou com as vias aéreas obstruídas ao quartel da corporação na noite de sexta-feira (10), em Casca, no norte do Estado.
Segundo a corporação, a família chegou ao local por volta das 23h40min em busca de socorro, ao perceber que a criança estava engasgada e não conseguia respirar.
O atendimento foi feito pelo bombeiro José Carlos Marques Lopes, que realizou a manobra de Heimlich, técnica de desengasgo realizada por meio de compressões abdominais para restabelecer a respiração do bebê. O momento foi registrado por câmera de segurança (assista ao vídeo acima).
Segundo a família, a criança teria se engasgado quando tomava leite. Após o salvamento, o bebê foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Beneficente Santa Lúcia, de Casca, para avaliação médica.
Conforme os socorristas, o bebê passa bem e não teve sequelas.
Como fazer a manobra de Heimlich em bebês
- Primeiro, coloque o bebê de bruços em cima do seu braço ou sobre a perna. Vire a cabeça dele para baixo, segure a boca até ficar meio aberta e faça cinco compressões firmes entre as escápulas (no meio das costas)
- Dê batidas vigorosas nas costas para conseguir realmente empurrar esse corpo estranho
- Com um dedo, abra a boca da criança. Proteja o tórax e vire a criança de barriga para cima em seu braço para observar se ela continua com dificuldades para respirar
- Se ela continuar com dificuldades para respirar, faça cinco compressões torácicas. Coloque dois dedos na linha entre os mamilos e empurre contra o tórax da criança por cinco vezes por cinco segundos
- Tente visualizar o corpo estranho e retire-o da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência
- Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente e os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.