Geral

Edital aberto
Notícia

Após pedido do MP, prefeitura de Passo Fundo anuncia revisão completa no Plano Diretor

Ministério Público cobrou Município sobre mudanças fragmentadas no documento sem atualização consolidada. Empresa será licitada para efetuar novo plano

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS