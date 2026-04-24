Geral

Companheira
Notícia

"Amor de verdade": cadela se despede de tutor e acompanha últimos momentos em hospital no norte do RS

Lilica foi autorizada pela equipe a visitar o paciente, internado em cuidados paliativos no Hospital São Sebastião. Ele faleceu horas depois

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS