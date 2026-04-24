"Amor de verdade": cadela se despede de tutor e acompanha últimos momentos em hospital no norte do RS

Uma despedida emocionante chamou a atenção no Hospital São Sebastião em Espumoso, no norte do RS. Na última semana, após pedido da família, a cadela Lilica pôde entrar na unidade para se despedir do tutor que estava internado em cuidados paliativos.
O paciente Walter de Souza Jesus, 71 anos, estava hospitalizado há cerca de 10 dias e utilizava cadeira de rodas. Segundo o hospital, não havia mais perspectiva de recuperação.
O momento da última visita da cachorrinha foi registrado por Micheli Ribas, filha de Walter que também é profissional da instituição. Acostumada à rotina ao lado do tutor, a cadela foi levada até o leito com autorização da equipe.
— Logo que chegou, a Lilica sentiu que era ele. Se acomodou do lado como sempre fazia, colocou a patinha e ficou observando, os olhos lacrimejaram e dava para sentir os batimentos cardíacos dela acelerados. — conta Micheli.
Conforme a instituição, ao entrar no quarto a cadela se aproximou lentamente e permaneceu ao lado da cama, observando o tutor com atenção. Poucas horas após a visita, o tutor faleceu.
— A Lilica está na família há 13 anos. De primeiro momento era da minha mãe, mas após a doença do pai, escolheu ele como companheiro. Cada movimento com o pai ela estava presente, atenta. Ela esta triste, só na caminha dela. Foi um amor de verdade — relembra.