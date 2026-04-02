Censo das árvores: alunos mapeiam vegetação e planejam ambiente favorável a abelhas no norte do RS

Mais de 50 alunos do Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart, em Chapada, no norte do RS, mapeiam a vegetação do município, que integra a Mata Atlântica. O objetivo é produzir um censo de arborização da cidade.

O estudo deve servir para a implementação de árvores frutíferas e criação de ambientes suscetíveis para abelhas nativas. Na prática, os estudantes e professores registram cada árvore da cidade pelo aplicativo Google My Maps.

— Árvore por árvore, eles obtêm uma coordenada geográfica para espacializar esse dado, preenchem um formulário com o nome da árvore, espécie, se existe conflito com a fiação elétrica e outros elementos — explica o professor Fabio Angeoletto, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), parceira da iniciativa.

Além de preservar a flora, o projeto também planeja formular maneiras de atrair e dar suporte aos insetos. Pensando nisso, o levantamento arbóreo permitirá descobrir quais conjuntos de plantas são capazes de fornecer néctar, pólen e outros recursos.

A ideia é que as árvores sejam plantadas nos quintais da população, a fim de auxiliar na proliferação de abelhas nativas sem ferrão na região.

— Temos um envolvimento muito bonito na cidade. Têm famílias já dizendo para visitar seus quintais e o que têm plantado em suas casas. A partir da catalogação, vamos poder dizer o que será possível fazer no município quanto à questão ambiental — explica a bióloga e professora do instituto, Marcia Schneider.

Ciência cidadã

Projeto é uma parceria entre o Instituto, a ONG Pumas, universidades nacionais e internacionais. Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart / Reprodução

Os dados organizados no censo serão disponibilizados para a população e poder público, com informações sobre zonas com ausência de vegetação.

Para as estudantes Louise, Anaí Maiza e Amanda Vitória, que participam do projeto, a inciativa contribui para a qualidade de vida na cidade:

— Nós estamos realmente pondo a mão na massa, indo catalogar as árvores, ver quais árvores que tem em cada rua. A gente sabe que isso é muito importante não só para nós, com esse projeto, mas também para o bem-estar das pessoas de Chapada — afirmaram.

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Intitulado "Uma Cornucópia de Benefícios: Planejamento da Flora Urbana de Chapada para a Alimentação, Saúde e Conservação da Biodiversidade", o projeto busca formar cientistas cidadãos.