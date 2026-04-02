Geral

Em Chapada
Notícia

Censo das árvores: alunos mapeiam vegetação e planejam ambiente favorável a abelhas no norte do RS

Depois de pronto, catálogo arbóreo vai permitir a plantação de árvores frutíferas com o objetivo de ampliar a população de abelhas e outros insetos

Heloisa Gamero

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS