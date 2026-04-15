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Ação da Justiça Federal de Passo Fundo facilita emissão de documentos para indígenas: "É importante para a gente"

Semana Nacional de Registro Civil atende comunidades de Passo Fundo, Mato Castelhano, Gentil e Água Santa, facilitando o acesso a certidões, RG e título de eleitor

Eduarda Costa

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