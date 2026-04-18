"A história do Corta Pé": cidade no interior do RS foi palco de rituais de mutilação nos anos 1950

Em uma localidade de Colorado, município de 3,2 mil habitantes no norte do RS, a promessa de cura espiritual levou homens e mulheres a entregar o próprio corpo para rituais de mutilação nos anos 1950.

Reunidos na Linha Carolina, cerca de 20 seguidores participavam de encontros marcados por cortes, violência e automutilações conduzidos por Euclides Amaro, visto por parte dos moradores como curandeiro.

Segundo a professora do curso de História da Universidade de Passo Fundo (UPF), Gizele Zanotto, os registros apontam que o grupo se estruturava na crença de que doenças, sofrimentos e dificuldades da vida eram resultado da ação de forças do mal.

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— Vemos uma população extremamente vulnerabilizada, que pensa que essa seriauma forma de compreender e sanar seus males. A força do crer, neste caso, mostra como o investimento de fidelidade a "verdades" pode ser manipulada para situações brutais, psíquica e fisicamente — explica.

Os depoimentos colhidos na época mostram que os rituais envolviam cortes, mutilações e agressões físicas entendidas pelos adeptos como formas de purificação. Muitos relataram que acreditavam estar recebendo uma espécie de milagre, já que diziam não sentir dor no momento das lesões, segundo a professora.

Euclides Amaro foi encontrado pela reportagem do O Cruzeiro tomando chimarrão. Antonio Ronek / O Cruzeiro / Reprodução

O caso veio à tona em dezembro de 1953, quando as informações chegaram à polícia de Carazinho — município ao qual Colorado pertencia na época. Após diligências, o grupo se dispersou e Euclides Amaro deixou a região. Parte dos fiéis abandonou a crença no líder, enquanto outros seguiram acreditando em seus supostos poderes espirituais.

— O grupo se tornou alvo da polícia quando a narrativa sobre a maneira de expulsar o mal dos integrantes do grupo chegou ao conhecimento do delegado Olívio Otto. Com as diligências, o grupo se dispersou e o líder evadiu da região — conta Gizele.

Repercussão nacional

A repercussão logo chegou à imprensa nacional. Em 1954, a revista O Cruzeiro enviou o repórter Glênio Peres e o fotógrafo Antonio Ronek para retratar o episódio. Uma das imagens mostra Euclides Amaro tomando chimarrão. A reportagem da época também relatou o caso de João Bueno de Quadros, que teve os pés cortados (veja abaixo).

A historiadora também aponta para o perfil social dos fiéis, formado por moradores do meio rural e, em parte, por populações historicamente marginalizadas:

— Se trata de uma região de colonização branca, por descendentes de imigrantes europeus, que conviveram com uma comunidade negra minoritária, a qual muitos dos delitos, problemas e todo tipo de preconceito recaíam e recaem ainda em nossos dias.