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"A história do Corta Pé": cidade no interior do RS foi palco de rituais de mutilação nos anos 1950

Encontros eram conduzidos por Euclides Amaro, visto por parte dos moradores como curandeiro. Rituais eram marcados por cortes, violência e automutilações

Alessandra Hoppen

Repórter

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