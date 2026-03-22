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Vendaval destelha 134 casas em Passo Fundo e deixa cinco pessoas desalojadas no norte do RS

Temporal atingiu também os municípios de Marau e Santo Antônio do Palma; equipes distribuíram mais de 8 mil m² de lona na região

Tatiana Tramontina

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Heloisa Gamero

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