Vendaval destelha 134 casas em Passo Fundo e deixa cinco pessoas desalojadas no norte do RS

Um forte vendaval atingiu Passo Fundo, Marau e Santo Antônio do Palma, no norte do estado, na noite deste sábado (21), deixando famílias desalojadas.

O levantamento parcial da Defesa Civil aponta que ao menos 134 residências sofreram destelhamentos apenas em Passo Fundo, afetando diretamente 536 pessoas.

O Corpo de Bombeiros realizou 30 atendimento de desobstrução de vias, retirada de árvores em casas ou sobre carros. Também distribuíram 155 lonas para a população do município.

Ao todo, as equipes de emergência do município distribuíram mais de oito mil metros quadrados de lona durante a madrugada.

Segundo a prefeitura de Passo Fundo, o temporal, que começou por volta das 19h, derrubou pelo menos 42 árvores, bloqueou vias e rompeu cabos de energia elétrica no bairro Centro.

A Defesa Civil ainda reportou que uma residência foi interditada na cidade e uma pessoa está desalojada, abrigada na casa de familiares.

Danos na região

A força dos ventos também causou estragos em municípios vizinhos. Em Santo Antônio do Palma, duas residências foram destelhadas e quatro pessoas estão desalojadas.

Em Marau, o vendaval danificou dois telhados, derrubou árvores e um poste de energia, deixando parte da cidade no escuro, conforme dados da Defesa Civil.

Até o momento, os órgãos de segurança não reportaram feridos. A prefeitura de Passo Fundo mantém as equipes nas ruas para a limpeza de entulho e retirada de árvores durante este domingo (22).