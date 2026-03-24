Velório de irmãs mortas em acidente na RS-324 tem manifestações por justiça em Passo Fundo

A morte das irmãs Hérica Ferreira da Silva, 19 anos, e Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, mobilizou moradores e gerou comoção em Passo Fundo, no norte do Estado. As jovens morreram em acidente na RS-324, em Marau, e foram sepultadas na manhã desta terça-feira (24).
Segundo a família, cerca de cinco mil pessoas passaram pelo velório. A movimentação de um grupo de motociclistas no local também gerou repercussão. O grupo fez homenagens no Memorial Vera Cruz, onde ocorreu a despedida, e também em frente à casa da família (veja vídeo abaixo).
Com cartazes expostos durante o velório, familiares e amigos pediram por justiça. Eles cobram que as investigações avancem para esclarecer as circunstâncias do acidente que vitimou as duas irmãs e também um rapaz de 19 anos.
Segundo o delegado Norberto Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia Civil de Marau, as circunstâncias do acidente serão conhecidas após conclusão da perícia.
No momento da ocorrência, em razão dos ferimentos, o motorista do carro, de 50 anos, não pôde realizar o teste do bafômetro. Ele recebeu atendimento após o acidente, mas já teve alta. O homem deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias.
Relembre
O acidente que vitimou as irmãs ocorreu no início da noite do último domingo (22), na RS-324, em Marau. Além delas, João Gabriel de Oliveira Pimentel, 19 anos, também morreu.
De acordo com Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo Honda Civic com placas de Marau invadiu a pista contrária e bateu em duas motocicletas que vinham no sentido oposto — uma Yamaha Fazer e uma Honda CG, emplacadas em Passo Fundo.
Hérica Ferreira da Silva e João Gabriel de Oliveira Pimentel, ambos de 19 anos, eram os condutores das duas motocicletas e morreram no local. Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, que estava na motocicleta com a irmã, morreu durante atendimento no Hospital Cristo Redentor (HCR).
Outro jovem, de 18 anos, foi transferido na noite de domingo em estado grave ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo, onde permanece internado. O condutor do carro recebeu atendimento no HCR após o acidente, mas já foi liberado.