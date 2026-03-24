Velório de irmãs mortas em acidente na RS-324 tem manifestações por justiça em Passo Fundo

Cartazes pediram justiça pela morte dos três jovens. Robecilia Soriano da Silva / Arquivo pessoal

A morte das irmãs Hérica Ferreira da Silva, 19 anos, e Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, mobilizou moradores e gerou comoção em Passo Fundo, no norte do Estado. As jovens morreram em acidente na RS-324, em Marau, e foram sepultadas na manhã desta terça-feira (24).

Segundo a família, cerca de cinco mil pessoas passaram pelo velório. A movimentação de um grupo de motociclistas no local também gerou repercussão. O grupo fez homenagens no Memorial Vera Cruz, onde ocorreu a despedida, e também em frente à casa da família (veja vídeo abaixo).

Com cartazes expostos durante o velório, familiares e amigos pediram por justiça. Eles cobram que as investigações avancem para esclarecer as circunstâncias do acidente que vitimou as duas irmãs e também um rapaz de 19 anos.

Segundo o delegado Norberto Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia Civil de Marau, as circunstâncias do acidente serão conhecidas após conclusão da perícia.

No momento da ocorrência, em razão dos ferimentos, o motorista do carro, de 50 anos, não pôde realizar o teste do bafômetro. Ele recebeu atendimento após o acidente, mas já teve alta. O homem deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias.

Relembre

O acidente que vitimou as irmãs ocorreu no início da noite do último domingo (22), na RS-324, em Marau. Além delas, João Gabriel de Oliveira Pimentel, 19 anos, também morreu.

De acordo com Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo Honda Civic com placas de Marau invadiu a pista contrária e bateu em duas motocicletas que vinham no sentido oposto — uma Yamaha Fazer e uma Honda CG, emplacadas em Passo Fundo.

Hérica Ferreira da Silva e João Gabriel de Oliveira Pimentel, ambos de 19 anos, eram os condutores das duas motocicletas e morreram no local. Julia Francisca Ferreira da Silva, 14, que estava na motocicleta com a irmã, morreu durante atendimento no Hospital Cristo Redentor (HCR).