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Velório de irmãs mortas em acidente na RS-324 tem manifestações por justiça em Passo Fundo

Segundo a família, em torno de cinco mil pessoas passaram pelo velório de Hérica e Julia. As irmãs e outro jovem morreram em acidente no domingo (22)

Alessandra Hoppen

Repórter

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