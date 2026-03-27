Vazamento de dejetos suínos contamina rio em Seberi

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar constatou, nesta sexta-feira (27), crime de poluição no Lajeado Caracol, em Seberi, no norte do RS. Um vazamento de dejetos suínos contaminou a água e matou dezenas de peixes.

A fiscalização ocorreu após denúncia à polícia. No local, os agentes constataram que a água apresentava coloração escura, e odor forte e uma grande quantidade de peixes mortos.

A investigação identificou que o material partiu de uma propriedade rural vizinha dedicada à suinocultura.

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O responsável pela área alegou aos policiais que uma tubulação rompeu durante obras de ampliação do sistema de armazenamento de dejetos. O vazamento não foi percebido de imediato e o material escoou pelo terreno até atingir o curso d’água, afluente do Rio Uruguai.

Embora o empreendimento possua licença ambiental, os policiais constataram o descumprimento de condicionantes ambientais. O proprietário responderá conforme a Lei de Crimes Ambientais.