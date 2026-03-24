Uso de drones com câmera térmica amplia precisão em vistorias e reduz riscos para profissionais

Em Passo Fundo, os drones se tornaram aliados da construção civil. A utilização em vistorias técnicas tem possibilitado o acesso a áreas de difícil alcance e a análise de fachadas, coberturas e estruturas por meio de imagens térmicas, o que aumenta a precisão dos diagnósticos.

Formado inicialmente como desenhista arquitetônico, o engenheiro Fábio Susin é um dos profissionais que passou a investir na tecnologia para atender escritórios da construção civil.

— A grande vantagem da câmera térmica é justamente a diferença de temperatura. A gente trabalha com espectros infravermelhos e, quando existe algum tipo de falha construtiva, sempre aparece uma variação térmica. É assim que conseguimos identificar esses problemas — explica.

Já as engenheiras Miriam Rotili e Natalia Brugnera utilizavam a câmera térmica em avaliações internas, mas enfrentavam limitações nas inspeções externas, especialmente em prédios. Com o uso do drone, isso mudou.

— Principalmente em casos de infiltração, a gente faz as vistorias internas e externas. Com a ajuda do drone, fica muito mais fácil visualizar esses problemas. A gente consegue enxergar de forma aproximada, diagnosticar corretamente e fazer recomendações mais assertivas, para que o condomínio tenha uma solução definitiva, e não apenas paliativa — conta Brugnera.

— Consegue identificar infiltrações, problemas de desplacamento dos revestimentos e até visualizar por onde passa a estrutura, porque cada material reage de forma diferente à temperatura — complementa Rotili.

Tecnologia é um complemento

O uso do drone não substitui a análise presencial. A tecnologia funciona como complemento para localizar falhas e definir as intervenções necessárias.

— A gente utilizou o ensaio de termografia junto com a percussão. Assim, temos um parâmetro muito mais preciso para depois elaborar o projeto de recuperação da fachada — diz Miriam Rotili.

A demanda por esse tipo de vistoria tende a crescer. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que torna obrigatória a inspeção predial em edifícios públicos e privados. Alguns municípios já possuem legislação própria, como Porto Alegre, onde há dez anos é exigido laudo técnico periódico de inspeção predial.

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Outro setor que tem adotado a tecnologia é o de energia solar. A leitura térmica ajuda a identificar falhas invisíveis a olho nu e evita atividades em altura que representem risco para trabalhadores.

— Principalmente as microfissuras nas placas, que muitas vezes acontecem quando alguém pisa sobre os módulos. Essas fissuras retêm calor, geram superaquecimento e podem causar danos permanentes ou até risco de incêndio — afirma o empresário Mateus Picolotto.

A tecnologia também tem sido usada para avaliar danos após eventos climáticos. Em Erechim, no norte do Estado, a termografia auxiliou na identificação de placas fotovoltaicas que precisavam ser substituídas após o granizo registrado em novembro do ano passado.

— Com a imagem térmica, conseguimos comprovar para o cliente que a placa apresentava um ponto de calor e precisava ser substituída, mesmo sem nenhum trinco aparente — explica o emepresário.