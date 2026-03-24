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Uso de drones com câmera térmica amplia precisão em vistorias e reduz riscos para profissionais

Tecnologia permite inspeções externas, identifica falhas estruturais e auxilia diagnósticos em prédios, fachadas e placas solares

Guilherme Canal

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