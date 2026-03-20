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Tribunal de Contas libera continuidade da licitação para pavimentar a RS-483

Auditoria apontou sobrepreço e estudos desatualizados, mas TCE-RS avaliou não haver risco ao erário porque obra orçada em R$ 52 milhões ainda não começou

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS