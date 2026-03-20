Tribunal de Contas libera continuidade da licitação para pavimentar a RS-483

Município é um dos poucos no RS que ainda não conta com acesso asfáltico. Destaque News / Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) indeferiu o pedido de suspensão da licitação para a pavimentação da RS-483, em Entre Rios do Sul, no norte do Estado. A decisão, publicada nesta quarta-feira (19), permite a continuidade do processo orçado em R$ 52 milhões.

O pedido de interrupção da concorrência havia sido motivado por uma auditoria que apontou irregularidades, como estudos técnicos desatualizados e indícios de sobrepreço de cerca de 7% nos custos de materiais e transporte. No entanto, o conselheiro relator do TCE-RS optou por manter o processo após o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) reconhecer as inconsistências e realizar ajustes nos valores.

Como a obra ainda não começou e não houve pagamentos, o tribunal entendeu não haver risco imediato ao erário. Contudo, o órgão informou que deve continuar acompanhando o caso.

Mobilização popular

A decisão judicial ocorre em meio a uma mobilização dos moradores de Entre Rios do Sul, que bloqueiam a rodovia desde o dia 11 de março. O município é um dos poucos no Rio Grande do Sul que ainda não conta com acesso asfáltico, prejudicando o desenvolvimento da região.