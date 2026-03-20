Tatu-galinha é flagrado atravessando rua na faixa de pedestres, no centro de Marau

Um tatu-galinha foi flagrado atravessando uma rua no centro de Marau, no norte do RS, durante a madrugada desta sexta-feira (20). A cena chamou a atenção de uma moradora, que gravou o momento em vídeo. Nas imagens, é possível ver o animal caminhando pela faixa de pedestres.

O registro foi por volta de 00h40min, entre a Avenida Júlio Borella e a Rua Bento Gonçalves. Segundo o biólogo Élinton Rezende, o animal silvestre pode surgir no ambiente urbano durante a passagem para uma área de preservação permanente (APP) ou para um córrego, ou ainda porque está em busca de um novo território.

— Ele é muito importante ecologicamente falando, pois é seletivo na alimentação, que consiste em raízes e insetos que podem ser prejudiciais para a agricultura — explicou Rezende.

O tatu é um mamífero pertencente à ordem Cingulata, exclusivo das Américas. O animal é conhecido pela carapaça óssea rígida que protege seu corpo. São animais onívoros, noturnos e excelentes escavadores.

A caça do tatu é proibida e considerada crime ambiental no Brasil. O descumprimento das leis que protegem o animal pode resultar em multa e detenção.