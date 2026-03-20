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Tatu-galinha é flagrado atravessando rua na faixa de pedestres, no centro de Marau

Moradora registrou cena durante a madrugada desta sexta (20). Caça do animal é crime ambiental no Brasil

Felipe Matiasso*

Estagiário

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