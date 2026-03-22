"Só deu tempo de sair correndo e salvar a vida", afirma morador de casa atingida por vendaval em Passo Fundo

Um estalo no telhado, madeira quebrando e poucos segundos para correr. É assim que o metalúrgico Nelson da Silva, morador do bairro Parque do Sol, em Passo Fundo, descreve o momento em que uma árvore caiu sobre a casa da família durante o vendaval que atingiu o município na noite de sábado (21).

— Nós estávamos tranquilos assando uma carne, uns espetinhos e eu disse para a minha nora "Está ficando feio (o tempo), né?". Eu disse pro meu filho para desligarmos tudo e ficarmos esperando para escapar, para sairmos correndo e ninguém se ferir. Não deu tempo de falar muita coisa porque a árvore desceu. Só deu tempo de sair correndo e salvar a vida, porque foi feia a coisa. Meu filho escapou por Deus — relata.

Nelson conta que estava preocupado com a queda da árvore há alguns dias e que havia solicitado a retirada. Para tentar evitar o pior, chegou a improvisar um reforço com um cabo de aço, mas não foi o suficiente.

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— Agora fazer tudo de novo, começar de novo — lamenta.

Conforme a prefeitura do município, o temporal, que começou por volta das 19h, derrubou pelo menos 42 árvores, bloqueou vias e rompeu cabos de energia elétrica no bairro Centro.

De acordo com levantamento da Defesa Civil, ao menos 134 residências foram destelhadas na cidade, afetando diretamente 536 pessoas.

O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo atendeu cerca de 30 ocorrências relacionadas à queda de árvores em casas e carros, além de desobstrução de vias na noite de sábado. Ainda conforme os bombeiros, pelo menos três residências foram totalmente destruídas pela queda de árvores.

— Ontem houve bastante movimento com a entrega de lonas. Até à 1h, tínhamos entregue em torno de 80. Então, revela que teve muito destelhamento e danos aos telhados das casas — afirma a capitã Anna Maria Fernandes.

A orientação é que moradores evitem se aproximar de áreas com árvores caídas ou fios de energia rompidos e acionem os Bombeiros através do 193. Lonas podem ser retiradas no quartel dos bombeiros na Rua Independência, bairro Centro — nº 1330.

Ainda segundo a prefeitura, a Defesa Civil realizou 56 atendimentos domiciliares e distribuiu cerca de 1.680 metros de lona, enquanto que o Corpo de Bombeiros destinou 7.200 metros, além de somar 70 retiradas diretamente no quartel.

Estragos no Estado

De acordo com relatório divulgado pela Defesa Civil na tarde deste domingo (22), pelo menos 26 municípios reportaram danos por temporais desde a sexta-feira (20).

Victor Graeff, no norte do Estado, foi o município que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 12h, com 93,6 milímetros. Outras cidades como Nova Roma do Sul (88,1), Tapera (72,4), Tio Hugo (71,8) e Liberato Salzano (64) também registraram grande volume de chuva.

As rajadas de vento chegaram a 33,8 quilômetros por hora em Maçambará, na Fronteira Oeste.