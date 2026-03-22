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Estragos e transtornos
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"Só deu tempo de sair correndo e salvar a vida", afirma morador de casa atingida por vendaval em Passo Fundo

Temporal atingiu a cidade na noite de sábado (21); segundo a Defesa Civil, pelo menos 26 municípios gaúchos reportaram danos por temporais desde a sexta-feira (20)

Tatiana Tramontina

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