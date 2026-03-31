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Sem dor, sem ganho? Atividades de baixa intensidade, como ioga e pilates, têm feito sucesso em Passo Fundo

Atividades se destacam entre idosos por estimularem mobilidade com menor sobrecarga articular

Eduarda Costa

Repórter

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