Sem dor, sem ganho? Atividades de baixa intensidade, como ioga e pilates, têm feito sucesso em Passo Fundo

Eduarda Costa / Agencia RBS

Na contramão das corridas, crossfit e pedalada, atividades físicas de baixa intensidade também têm caído no gosto popular em Passo Fundo, no norte do Estado. Pilates, ioga, alongamento e funcional são algumas das opções para quem procura por atividades com movimentos controlados e menor sobrecarga das articulações.

As aulas podem ser adaptadas para diferentes idades e níveis de condicionamento e atraem desde iniciantes e até as pessoas mais velhas que buscam fortalecimento muscular. Na prática, são uma alternativa para quem foge de atividades de alta intensidade, mas não quer fica parado.

— Todo mundo deveria fazer algum tipo de atividade física, isto é inegociável para a saúde. Basta encontrar uma atividade favorita, e que você consiga manter constância. O importante é não ficar parado — garante a instrutora de academia do Sesc, Camila Bortolotti.

Quem se movimenta, nota a melhora na flexibilidade, equilíbrio e até no sono e saúde mental. É o caso da professora aposentada Miriam Barcelos de Caneda, 71 anos. Praticante de ioga e pilates, ela busca se manter ativa para envelhecer com saúde e mobilidade, além de tratar também as dores da fibromialgia.

— Eu tinha muitas dores porque trabalhava com crianças pequenas e prejudiquei minha coluna pegando eles no colo e brincando. Comecei na ioga e me apaixonei. Com o tempo, adquiri fibromialgia e a ioga foi meu “bálsamo”, quem olha pode achar que é fácil, mas gera várias dores boas de alongar os músculos. Eu faço “horrores” aos 71 anos — brinca Miriam.

Queridinhos da terceira idade

Atividades que mantenham o corpo ativo sem abrir mão da segurança acabam se tornando mais populares entre os idosos. No Sesc de Passo Fundo, eles são maioria entre os alunos das turmas de baixa intensidade. A instituição oferece pilates solo e de máquina, ioga, tai chi chuan, alongamento, postural e funcional.

— O nosso corpo começa a perder massa muscular a partir dos 30 anos, gradualmente. Por isso que a atividade física é recomendada principalmente para os idosos, para manter a proteção dos ossos e manter o corpo ativo, e seria potencializada ainda com a musculação — avalia a instrutora.

Entre as melhoras comprovadas estão a melhora cardiovascular, de ansiedade, ganho de massa, equilíbrio e estabilidade. No caso da ioga, especificamente, outras vantagens de quem pratica são aumento de concentração, mobilidade e flexibilidade.

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— Sinto que meu corpo é outro desde que comecei a ioga, é algo essencial para a gente ter independência e vitalidade — comenta a aposentada Dione Cassol, 70 anos.

E tem também quem tente um pouco de tudo. A aposentada Marly Alves, 65 anos, se desafiou na musculação e na dança, mas foi no pilates de máquina que conseguiu manter constância nos exercícios.