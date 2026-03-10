Rompimento de tubulação provoca vazamento de dejetos e contamina rio que abastece Campinas do Sul

O rompimento da tubulação em uma propriedade rural de Campinas do Sul, no norte do Estado, provocou o vazamento de dejetos no Rio Lajeado Ipiranga, que abastece o município. O incidente matou peixes e forçou a Corsan a interromper a captação de água bruta do local.

Conforme o 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, o vazamento dos dejetos de porcos começou ainda no domingo (8). Os policiais identificaram água escura, presença de espuma, forte odor e centenas de peixes mortos ao longo do leito do rio.

O proprietário relatou que uma falha no sistema de aquecimento da granja causou o rompimento da tubulação que transporta gás e dejetos. A Brigada Militar registrou um boletim de ocorrência por crime ambiental e monitora a situação junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

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Caminhões-pipa abastecem a cidade

O Rio Lajeado Ipiranga é responsável por 70% do abastecimento de Campinas do Sul. Para evitar que a população fique sem água, a Corsan está fazendo a captação em poços localizados no município vizinho de Jacutinga e transportando via caminhões-pipa.

Conforme a companhia, até o momento a força-tarefa já deslocou 600 mil litros de água para abastecer os seis reservatórios da cidade, que juntos têm capacidade de 290 mil litros. Outros quatro poços artesianos locais auxiliam na manutenção do serviço.

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Em nota, a Corsan garantiu que a água que chega às torneiras dos moradores segue os padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, uma vez que o abastecimento utiliza apenas os poços e o volume trazido pelos caminhões-pipa. Leia na íntegra:

“A Corsan esclarece que toda a água distribuída à população de Campinas do Sul está dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A Companhia informa, ainda, que a captação no Rio Lajeado Ipiranga foi interrompida na noite de domingo, 8, após ser constatada alteração na qualidade da água bruta.

Desde então, o abastecimento no município está sendo reforçado por três caminhões-pipa, que transportam água tratada de poços da Companhia em Jacutinga até Campinas do Sul.

Essa água é descarregada nos seis reservatórios da Corsan no município, que juntos têm capacidade para armazenar 290 mil litros, e depois segue para distribuição à população.

Além disso, quatro poços da Corsan em Campinas do Sul também ajudam no abastecimento da cidade.

Até agora, já foram transportados 600 mil litros de água de Jacutinga para reforçar o sistema.