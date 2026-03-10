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Rompimento de tubulação provoca vazamento de dejetos e contamina rio que abastece Campinas do Sul

Incidente em criação de porcos matou peixes, interrompeu captação da Corsan e obrigou abastecimento emergencial por caminhões‑pipa

Gherusa Cassol

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Heloisa Gamero

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