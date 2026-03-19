Receita faz operação contra sonegação em frigoríficos; grupo teria movimentado R$ 344 milhões 

Ação é realizada pela Delegacia da Receita Estadual de Santo Ângelo. Ascom / Receita Estadual

A Receita Estadual deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação Carne Oculta II para combater a sonegação de ICMS e práticas que geram concorrência desleal no setor frigorífico. O alvo é um grupo de empresas da Região Noroeste.

De acordo com a receita, as operações analisadas somam cerca de R$ 344 milhões nos últimos cinco anos. As investigações apontam para subfaturamento e venda de carne bovina e suína sem documentação fiscal, além de indícios de formação de grupo econômico com adesão irregular de empresas ao Simples Nacional. O órgão afirma que essa conduta reduz indevidamente a carga tributária.

A ação é coordenada pelo Grupo Especializado Setorial de Pecuária e Insumos Agropecuários (GES PEC), da Delegacia da Receita Estadual de Santo Ângelo. O objetivo é realizar buscas e apreensões de documentos e provas que auxiliem na comprovação das irregularidades.

A Operação Carne Oculta II integra o planejamento estratégico da Receita Estadual para ampliar a fiscalização em diversos segmentos da economia, alinhado ao Programa Receita 2030+. Novas ações estão previstas para os próximos meses.