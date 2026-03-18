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Quatis "invadem" sede do Batalhão Ambiental de Passo Fundo para comer pêssegos; veja vídeo

Bando foi flagrado por câmeras de segurança do quartel. Animais vivem em área de mata próxima, no bairro Lucas Araújo

Rebecca Mistura

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