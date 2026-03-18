Quatis "invadem" sede do Batalhão Ambiental de Passo Fundo para comer pêssegos; veja vídeo

Um grupo de 32 quatis foi flagrado por câmeras de segurança em "invasão" à sede do 3° Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, em Passo Fundo. A cena inusitada chamou a atenção dos policiais, no fim da tarde de terça-feira (17).

Os animais foram em busca de alimento e correram em direção a um pessegueiro no local. Segundo o comandante do Batalhão, tenente-coronel Jarbas Luiz Bohrer, o bando vive em uma área de preservação permanente (APP) atrás do quartel, no bairro Lucas Araújo.

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— Tivemos essa feliz invasão, né? Eles andam em bando, isso é comum, normal na espécie deles, mas foi uma quantidade grande que apareceu dessa vez. Os animais são onívoros, comem de tudo, e aqui é um local seguro para eles — explica Bohrer.