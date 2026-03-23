Profissão que mais cresce no país, engenheiro de IA alavanca mercado de tecnologia no norte gaúcho

Profissão exige uma formação mais aprofundada do que outras áreas da tecnologia. khunkornStudio / stock.adobe.com

De soluções voltadas à saúde até aplicações no varejo e no agronegócio, plataformas de inteligência artificial (IA) já integram o dia a dia de organizações em Passo Fundo. A tendência se reflete no mercado de trabalho: uma pesquisa da plataforma LinkedIn mostra que engenheiro de IA lidera o ranking das profissões que mais crescem no Brasil.

De acordo com o professor da área de computação da Universidade de Passo Fundo (UPF), Marcos José Brusso, o crescimento acompanha a chamada "segunda onda da IA", com maior demanda por profissionais especializados. A atuação vai além do uso de ferramentas prontas ou interações com sistemas:

— O engenheiro de IA projeta e constrói soluções para resolver problemas das empresas e melhorar processos. Ele não vai só fazer perguntas para um sistema, mas vai identificar onde a IA pode ser aplicada e construir soluções customizadas.

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Essa atuação, segundo o professor, exige uma formação mais aprofundada do que outras áreas da tecnologia. Isso porque é preciso congregar o domínio de conhecimentos como matemática, estatística e ciência de dados, além de uma habilidade considerada essencial: o aprendizado contínuo.

— As pessoas estão transferindo para a IA a capacidade de aprender, mas esse profissional não pode parar de estudar. Precisa usar a IA como ferramenta, não como resposta pronta — afirma Brusso.

Aplicações no dia a dia

Áreas estratégicas como saúde e agronegócio utilizam a tecnologia. Fill Tecnologia / Divulgação

Na Região Norte, áreas estratégicas como saúde e agronegócio utilizam a tecnologia. As aplicações vão desde o auxílio em diagnósticos médicos até o uso de dados coletados por drones para prever produtividade e identificar problemas nas lavouras.

Na prática, empresas de Passo Fundo desenvolvem soluções baseadas em IA para resolver demandas reais. Um exemplo é o Freud IA, voltado à rotina médica. A ferramenta automatiza processos como agendamento de consultas via WhatsApp, transcrição de atendimentos e organização de prontuários, além de auxiliar na elaboração de receituários.

— Nosso trabalho é entender as necessidades do cliente e desenvolver soluções com segurança, custo controlado e resultado consistente — explica o CTO (diretor de tecnologia) Fernando Vargas.

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Outro exemplo é a ferramenta Gondolize, que atua no varejo com monitoramento inteligente de gôndolas. A tecnologia automatiza a análise das prateleiras, permitindo que o varejista antecipe demandas e otimize a operação.

— O especialista em IA se tornou o motor de eficiência das empresas. O mercado não é mais promessa, é realidade. Passo Fundo já demonstra capacidade de criar projetos robustos, deixando de ser apenas consumidora de tecnologia para se tornar produtora de soluções — afirma o head de tecnologia, Paulo Henrique Santini.

Formação acompanha crescimento

Tecnologia deve substituir algumas tarefas, mas também abrir novas oportunidades. Luis Iarcheski / Divulgação

Segundo o professor Marcos Brusso, a região também conta com formação voltada à área, por meio do curso de Ciência da Computação. Na UPF, a inteligência artificial integra o currículo há mais de duas décadas.

— Temos profissionais sendo formados com essa capacidade. O que ainda precisa avançar é a cultura das organizações, para entender que a IA é uma ferramenta indispensável — afirma.

Em meio a uma transformação no mercado de trabalho, o professor avalia que a tecnologia deve substituir algumas tarefas, mas também abrir novas oportunidades, especialmente para profissionais mais qualificados: