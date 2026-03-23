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Profissão que mais cresce no país, engenheiro de IA alavanca mercado de tecnologia no norte gaúcho

Com demanda crescente, profissionais da área atuam em empresas da região desenvolvendo soluções para áreas como saúde, varejo e agronegócio

Alessandra Hoppen

Repórter

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