Procon e ANP fiscalizam postos e distribuidora de combustíveis em Passo Fundo

Ação integra mobilização nacional. PMPF / Divulgação

O Procon municipal e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) realizaram ações de fiscalização em três postos e em uma distribuidora de combustíveis, em Passo Fundo, na terça-feira (24). A operação integra uma mobilização estadual e nacional para verificação dos preços nos estabelecimentos.

Os órgãos realizaram testes de qualidade dos combustíveis, verificação de alvarás de funcionamento e notificações relacionadas à publicidade de preços em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Os postos foram notificados pelo Procon e devem encaminhar documentos como notas fiscais de aquisição e relatórios de vendas. A ANP também notificou a distribuidora fiscalizada.

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De acordo com os órgãos, não foram constatadas irregularidades nos estabelecimentos. A notificação, conforme a ANP, é uma determinação ao agente regulado para que envie documentos complementares, e não se trata de medida relativa a infrações.

Paralelamente à operação em campo, postos do município que não foram alvo de ação presencial estão sendo notificando por e-mail a apresentar documentação detalhada.

Segundo a coordenadora do Procon municipal, Alana Schütz da Silva, a atuação busca assegurar clareza na formação dos preços e proteger o consumidor:

— Nosso trabalho vai além de observar o valor final na bomba. Estamos analisando toda a cadeia de comercialização, desde a compra junto às distribuidoras até a margem aplicada pelos postos, garantindo que não haja abusividade.