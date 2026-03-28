Primeira mulher assume presidência da Sinduscon nos 45 anos da entidade

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sinduscon) de Passo Fundo será presidido pela primeira vez por uma mulher. Roberta Freitas Leal, vice-presidente da entidade, foi eleita para assumir a gestão.
Arquiteta de formação, Roberta é empresária e diretora da DLL Engenharia. Ela também foi coordenadora da Construimóveis nas edições de 2023 e 2024 e está na diretoria do Sinduscon há mais de 15 anos.
— Vamos avançar com visão de futuro, fortalecendo o setor e tirando do papel projetos importantes, como a Escola da Construção Civil, que começa a ser construída ainda este ano — projetou a presidente eleita.
O anúncio da nova gestão ocorreu durante comemoração no Clube Comercial, no último dia 21 de março. A data marcou o aniversário de 45 anos da entidade. A data oficial de posse da nova diretoria ainda não foi divulgada.
A história começa em 1981, com a formação da Associação das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo. A oficialização da representatividade veio cinco anos depois, em 21 de março de 1986, quando o Ministério do Trabalho concedeu a Carta Sindical e o Sinduscon tornou-se uma entidade patronal. Hoje, conta com mais de uma centena de empresas associadas, com base territorial em 30 municípios gaúchos.