Primeira mulher assume presidência da Sinduscon nos 45 anos da entidade

Arquiteta de formação, Roberta é empresária e diretora da DLL Engenharia. Sinduscon / Divulgação

O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sinduscon) de Passo Fundo será presidido pela primeira vez por uma mulher. Roberta Freitas Leal, vice-presidente da entidade, foi eleita para assumir a gestão.

Arquiteta de formação, Roberta é empresária e diretora da DLL Engenharia. Ela também foi coordenadora da Construimóveis nas edições de 2023 e 2024 e está na diretoria do Sinduscon há mais de 15 anos.

— Vamos avançar com visão de futuro, fortalecendo o setor e tirando do papel projetos importantes, como a Escola da Construção Civil, que começa a ser construída ainda este ano — projetou a presidente eleita.

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O anúncio da nova gestão ocorreu durante comemoração no Clube Comercial, no último dia 21 de março. A data marcou o aniversário de 45 anos da entidade. A data oficial de posse da nova diretoria ainda não foi divulgada.