Polícia flagra mais de 70 mil metros quadrados de desmatamento no norte do RS

O 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar,(BPAmb) registrou 70,5 mil metros quadrados de desmatamento em Boa Vista das Missões, município no norte do Estado. A destruição de vegetação nativa foi flagrada na tarde de segunda-feira (9).

Após receber uma alerta da plataforma MapBiomas, a equipe do 3º BPAmb chegou até a propriedade no interior do município. A MapBiomas é uma plataforma que compila alertas de satélite sobre o território nacional, cruzando-os com autorizações de supressão de vegetação e embargos.

O desmatamento dos mais de sete hectares, que atingiu uma área pertencente ao bioma Mata Atlântica, foi constatado com uso de drone. Em análise da vegetação remanescente, os policiais flagraram árvores da espécie angico-branco, com sinais de queima, indicando o uso irregular do fogo no local.

O responsável pela área não tinha licença ambiental para o manejo florestal na área. Diante do crime ambiental, foi registrado um boletim de ocorrência.